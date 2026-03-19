Allwyn: Δυνατότητα επανεπένδυσης του έξτρα μερίσματος των 0,80 ευρώ

Tη δυνατότητα επανεπένδυσης του μερίσματος θα δώσει η διοίκηση της Allwyn. Πρόκειται για το έξτρα μέρισμα των 0,80 ευρώ προς τους υφιστάμενους μετόχους του ΟΠΑΠ όπου θα δοθεί η δυνατότητα να λάβουν μετοχές αντί μετρητών. Αυτό ανακοίνωσε η διοίκηση της Allwyn στη σημερινή ενημέρωση των αναλυτών με αφορμή τα αποτελέσματα του 2025.

Τον Απρίλιο εκτιμάται ότι θα γίνει και η χρηματιστηριακή ενοποίηση όταν θα εισαχθούν στο ΧΑ οι νέες μετοχές που θα λάβει η Allwyn από τον ΟΠΑΠ και θα ξεκινήσει και η πληρωμή των μετόχων που δεν συμφώνησαν με τη συνένωση λαμβάνοντας 19,04 ευρώ ανά μετοχή (δικαίωμα εξόδου).

Η Αllwyn για το 2025 ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων κατά 4% στα 4,1 δισ ευρώ, τo προσαρμοσμένο ebitda διαμορφώθηκε στα 1,584 δισ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 4% και τα προσαρμοσμένα κέρδη που αποδίδονται στους μετόχους της εταιρείας έφτασαν τα 509 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 13%. Τα καθαρά έσοδα από το on line gaming αυξήθηκαν κατά 11%.

Στα 1,585 δισ. των ebitda δεν περιλαμβάνονται τα ebitda της PrizePicks στις ΗΠΑ, η εξαγορά της οποίας ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2026. Αν προστεθούν και τα 321 εκατ. ευρώ κέρδη ebitda της PrizePicks τότε τα συνολικά ebitda του ομίλου θα έφταναν τα 1,905 δισ. ευρώ.

Η εξαγορά της PrizePicks στις ΗΠΑ σηματοδοτεί την είσοδό της Αllwyn στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά online αθλητικής ψυχαγωγίας των ΗΠΑ.

O καθαρός δανεισμός του ομίλου ανέρχεται στα 4,33 δισ. ευρώ και η σχέση καθαρός δανεισμός προς ebitda στο 2,7x. Εκτός από την είσοδο στο ΧΑ, ο όμιλος της Αllwyn θα επιδιώξει την είσοδό του και σε άλλο χρηματιστήριο (Νέα Υόρκη ή Λονδίνο) ενώ η έδρα του ομίλου θα βρίσκεται στην Ελβετία.