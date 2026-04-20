Αλλαγή ηγεσίας στην Apple: Νέος CEO ο Τζον Τέρνους - Ο Τιμ Κουκ αναλαμβάνει εκτελεστικός πρόεδρος

Η Apple ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο 65χρονος Τζον Τέρνους θα διαδεχθεί τον Τιμ Κουκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, με τον Κουκ να αναλαμβάνει καθήκοντα εκτελεστικού προέδρου από την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο Τέρνους, μέχρι σήμερα ανώτερος αντιπρόεδρος μηχανικής υλικού, θα ενταχθεί και στο διοικητικό συμβούλιο της Apple με την ανάληψη των νέων του καθηκόντων. Την ίδια ημερομηνία, ο μη εκτελεστικός πρόεδρος Arthur Levinson θα αναλάβει ρόλο επικεφαλής ανεξάρτητου διευθυντή.

«Ο Κουκ θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του ως διευθύνων σύμβουλος καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, συνεργαζόμενος στενά με τον Τέρνους, ώστε να διασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Πρόκειται για την πρώτη αλλαγή στη θέση του CEO από το 2011, όταν ο Cook διαδέχθηκε τον Στηβ Τζομπς , λίγο πριν από τον θάνατό του.

Σε δήλωσή του, ο Κουκ ανέφερε: «Ήταν το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου να ηγηθώ της Apple. Αγαπώ την εταιρεία βαθιά και είμαι ευγνώμων που συνεργάστηκα με μια τόσο ευρηματική, καινοτόμο και αφοσιωμένη ομάδα, με κοινό στόχο τη βελτίωση της ζωής των πελατών μας και τη δημιουργία κορυφαίων προϊόντων και υπηρεσιών».

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η χρηματιστηριακή αξία της Apple αυξήθηκε περίπου 24 φορές, φτάνοντας τη Δευτέρα τα 4 τρισ. δολάρια.

Σχεδόν 15 χρόνια στο τιμόνι της εταιρείας, ο Κουκ επέβλεψε, μεταξύ άλλων, την είσοδο της Apple στην αγορά των wearables, με προϊόντα όπως το Apple Watch, τα AirPods και το σύστημα μικτής πραγματικότητας Apple Vision Pro, το οποίο, παρά την τεχνολογική του καινοτομία, δεν έχει ακόμη καταφέρει να επιτύχει ευρεία υιοθέτηση από την αγορά μετά την κυκλοφορία του το 2024.