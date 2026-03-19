Aktor: Το next big thing με μεταλλεύματα και σπάνιες γαίες, ο νέος πυλώνας και η αρχιτεκτονική του deal

Μια ακόμη συμφωνία σταθμό ανακοίνωσε ο Όμιλος AKTOR, που υπό τον Αλέξανδρο Εξάρχου επεκτείνεται σε νέες δραστηριότητες με ταχύς ρυθμούς. Μετά την ενασχόληση με το Αμερικανικό LNG, που προφανώς βρίσκεται εκτός των παραδοσιακών τομέων του αρχικού Ομίλου Aktor, σειρά έχουν πλέον τα μεταλλεύματα και οι σπάνιες γαίες.

Μια συμφωνία που φέρνει επενδύσεις έως και 1 δις ευρώ και μάλιστα με την χρηματοδοτική στήριξη των ΗΠΑ, αν και ακόμη δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον ή τους φορείς που θα χρηματοδοτήσουν το εγχείρημα.

Οι κινήσεις που έχουν λάβει χώρα τους τελευταίους πέντε μήνες ανοίγουν «νέους δρόμους» στον όμιλο AKTOR με την τελευταία να δημιουργεί έναν ακόμη ισχυρό πυλώνα δράσης με ισχυρά περιθώρια ανάπτυξης που μπορεί να προσδώσει στο οικοδόμημα της Aktor, που μεθοδικά χτίζει ο Εξάρχου, πολλαπλά οφέλη και νέες πηγές εσόδων με στόχο την αύξηση των σταθερών ροών εσόδων που αποτελεί και δέσμευση της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια.

Η υπογραφή συμφωνίας πλαίσιο με την BNI Foundation αφορά σε στρατηγική αποκλειστική συνεργασία με αντικείμενο την έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση μεταλλευτικών πόρων στην Αλβανία.

Στην Αλβανία και στην συγκεκριμένη συμφωνία για άλλη μια φορά ο Αλέξανδρος Εξάρχου εντόπισε την ευκαιρία ακολουθώντας το μότο που έχει κατά καιρούς διατυπώσει ως «εξετάζουμε όλες τις ευκαιρίες» που αντικατοπτρίζει την στρατηγική του για τη μετατροπή του ομίλου σε έναν πολυσχιδή επιχειρηματικό πυλώνα.

Μέσα από την συμφωνία Ομίλος AKTOR και BNI Foundation κα αναμένεται να αξιοποιήσουν το δυναμικό των μεταλλευτικών πόρων και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενός σημαντικού μεταλλευτικού έργου στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η συμφωνία αποτελεί μια ακόμη σύμπραξη του Ομίλου Aktor με το Αμερικανικό στοιχείο, και έρχεται μετά την δημιουργία της Atlantic Sea και την είσοδο στην αγορά LNG, στοχεύοντας στην εισαγωγή και εμπορία αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, και την σύμπραξη με την ONEX για την διεκδίκηση του εμπορικού Λιμένα Ελευσίνας.

Η νέα συμφωνία υποστηρίζεται σε όλα τα στάδια ανάπτυξής της από εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ, ενώ το συνολικό ύψος της επένδυσης, το οποίο θα προσδιορίζεται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο του έργου και τα επιμέρους στάδια εξέλιξης, εκτιμάται ότι, σε πλήρη ανάπτυξη, θα ανέλθει σε €1 δισ., με το μεγαλύτερο μέρος της εξωτερικής χρηματοδότησης να αναμένεται να προέλθει από κεφάλαια των ΗΠΑ.

Η αρχιτεκτονική της συμφωνίας

Σε πρώτο στάδιο η συμφωνία προβλέπει ότι τα δύο μέρη θα συστήσουν κοινή εταιρεία, η οποία θα ιδρυθεί σύμφωνα με το αλβανικό δίκαιο, στην οποία η Όμιλος AKTOR θα συμμετέχει (μέσω της θυγατρικής AKTOR Metal) με ποσοστό 51% και η BNI Foundation με 49%, μέσω των θυγατρικών της, αντίστοιχα.

Η κοινή εταιρεία θα αναλάβει την έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση συγκεκριμένων μεταλλευτικών πόρων, περιλαμβανομένων κοιτασμάτων νικελίου και σπανίων γαιών που βρίσκονται στην περιοχή του Bilisht της Αλβανίας, με εκτιμώμενη μεταλλευτική δυναμικότητα που αντιστοιχεί σε άνω των 500.000 τόνων νικελίου και άνω των 25.000 τόνων κοβαλτίου.

Η Συμφωνία προβλέπει, επίσης, την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία της απαραίτητης υποδομής, εγκαταστάσεων και μονάδων επεξεργασίας που απαιτούνται για την εξόρυξη και επεξεργασία των εν λόγω πόρων.

Η BNI Foundation θα συνεισφέρει στην κοινή εταιρεία τα σχετικά δικαιώματα εκμετάλλευσης και τις άδειες που αφορούν το μεταλλευτικό έργο και τα συναφή κοιτάσματα, τα οποία ήδη κατέχει.

Όλες οι συμφωνίες μεταξύ των μερών τελούν, μεταξύ άλλων όρων, υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαιτούμενων κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαχείριση και ο έλεγχος των σπάνιων γαιών αποτελούν κλειδί για την τεχνολογική εξέλιξη και τη διασφάλιση ενεργειακής ασφάλειας και έχουν κρίσιμες εφαρμογές σε διάφορες βιομηχανίες και τεχνολογίες .

Ο Όμιλος AKTOR είναι ένας κορυφαίος παίκτης της αγοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που αξιοποιεί εμπειρία 70 ετών για να υλοποιήσει τεχνικά έργα μεγάλης κλίμακας και επενδύει στρατηγικά σε τομείς της οικονομίας, όπως το LNG, η πράσινη ενέργεια, το Real Estate, τα έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ και η ολοκληρωμένη διαχείριση εγκαταστάσεων.

Ο Όμιλος επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε συμπληρωματικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, χρηματοδότησης και διαχείρισης μεταλλευτικών έργων, και θεωρεί τη συγκεκριμένη συνεργασία ως ευκαιρία περαιτέρω ενίσχυσης της ανάπτυξης και της παρουσίας του στην περιοχή των Βαλκανίων.

Η BNI Foundation συνιστά έναν δυναμικό οργανισμό με διαφοροποιημένη δραστηριότητα σε διάφορους κλάδους και στην ευρύτερη περιοχή, με θυγατρικές που διατηρούν καθιερωμένη παρουσία σε βασικούς τομείς στην Αλβανία και πέραν αυτής. Μέσω δικτύου θυγατρικών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η BNI Foundation δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση μεταλλευτικών πόρων, τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, την υγεία και στην ενέργεια, αποτελώντας ένα περιφερειακό πολυκλαδικό φορέα που συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται.

