Σπάει το «φράγμα» των 2 ευρώ η βενζίνη - Η αγορά καυσίμων μπροστά σε νέο τεστ αντοχής

Σε οριακό σημείο εισέρχεται η αγορά καυσίμων, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να φτάνει πλέον το επίπεδο των 2 ευρώ ανά λίτρο και τους εκπροσώπους του κλάδου να προειδοποιούν ότι το όριο αυτό αναμένεται να ξεπεραστεί πανελλαδικά άμεσα.

Η ανοδική πορεία των τιμών στην αντλία επιταχύνεται τις τελευταίες ημέρες, με το πετρέλαιο κίνησης να ακολουθεί την ίδια τάση και να πλησιάζει επικίνδυνα το ίδιο επίπεδο. Η εικόνα της αγοράς αποτυπώνει την έντονη μεταβλητότητα που προκαλεί η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, η οποία διατηρεί σε υψηλά επίπεδα το ενεργειακό κόστος διεθνώς.

Πιέσεις από το διεθνές περιβάλλον

Η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, καθώς οι συγκρούσεις επηρεάζουν κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και τροφοδοτούν φόβους για διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά. Το αποτέλεσμα είναι οι διεθνείς τιμές πετρελαίου να διατηρούνται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενσωματώνοντας το αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο.

Παρά τις παρεμβάσεις σε επίπεδο διεθνών οργανισμών, όπως η αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων, η αγορά δεν έχει αποκλιμακώσει ουσιαστικά, με τις τιμές να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και τη μεταβλητότητα να συνεχίζεται.

Παράγοντες της αγοράς καυσίμων, μιλώντας στο Liberal, εμφανίζονται ξεκάθαρα για την κατεύθυνση των τιμών.

«Αύριο ή μεθαύριο θα δούμε τη μέση πανελλαδική τιμή να ξεπερνά τα 2 ευρώ. Ήδη σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας οι τιμές έχουν περάσει αυτό το όριο», σημειώνει χαρακτηριστικά πηγή, προσθέτοντας ότι η ανοδική τάση είναι γενικευμένη.

«Με ταχύτερο ρυθμό ανεβαίνει και το πετρέλαιο κίνησης, αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, δεν αποκλείεται να δούμε και εκεί τιμές να ξεπερνούν τα 2 ευρώ».

Έντονη κριτική στο πλαφόν και αιτήματα για μείωση φόρων

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, δημιουργεί στρεβλώσεις.

Όπως αναφέρουν στελέχη του κλάδου, η ενσωμάτωση του ΦΠΑ στον υπολογισμό του περιθωρίου συμπιέζει περαιτέρω τα ήδη περιορισμένα περιθώρια, χωρίς να οδηγεί σε ουσιαστική ανακούφιση των καταναλωτών. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η φορολογική επιβάρυνση παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να αποτελεί τον βασικό παράγοντα διαμόρφωσης της τελικής τιμής.

«Η αγορά ζητά ξεκάθαρα μείωση φόρων. Με το πλαφόν δεν μειώνεται η τιμή στην αντλία», τονίζουν χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας ταυτόχρονα τα σενάρια περί αισχροκέρδειας και επικαλούμενοι τα στοιχεία των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί.

«Τα στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων δείχνουν ότι οι αυξήσεις ήταν απολύτως λελογισμένες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα πρατήρια απορρόφησαν μέρος των ανατιμήσεων. Με βάση τα πραγματικά δεδομένα, δεν προκύπτουν ενδείξεις αισχροκέρδειας, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τους ελέγχους του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίοι απέδωσαν».

Αβεβαιότητα και καθημερινές ανατιμήσεις

Η εικόνα στην αγορά αλλάζει σχεδόν σε καθημερινή βάση, με τις διεθνείς τιμές να επηρεάζουν άμεσα τα διυλιστήρια και, κατ’ επέκταση, τη λιανική.

«Αξιολογούμε την κατάσταση μέρα με τη μέρα – κάποιες φορές και ώρα με την ώρα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ίδια πηγή, υπογραμμίζοντας ότι οι βασικοί παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία των τιμών είναι η διάρκεια της σύγκρουσης και η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Καμία ανησυχία για επάρκεια αλλά έμμεσες επιπτώσεις

Την ίδια ώρα, καθησυχαστικά είναι τα μηνύματα ως προς την επάρκεια καυσίμων. Όπως επισημαίνουν παράγοντες του κλάδου στο Liberal, η Ελλάδα διαθέτει επαρκή στρατηγικά αποθέματα και διαφοροποιημένες πηγές προμήθειας, γεγονός που περιορίζει τον κίνδυνο άμεσων ελλείψεων.

Ωστόσο, η χώρα δεν μένει ανεπηρέαστη, καθώς οι τιμές στην εγχώρια αγορά ακολουθούν τη διεθνή τιμή αναφοράς Brent. Έτσι, ακόμη και χωρίς διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι αυξήσεις περνούν αναπόφευκτα στην αντλία.

Παράλληλα, προς το παρόν δεν έχει καταγραφεί αισθητή κάμψη της κατανάλωσης, με τους καταναλωτές να σπεύδουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους. Ωστόσο, οι ίδιοι παράγοντες εκτιμούν ότι εφόσον οι υψηλές τιμές διατηρηθούν, η ζήτηση θα αρχίσει να υποχωρεί.

Ανοιχτά όλα τα σενάρια για την πορεία των τιμών

Οι εκτιμήσεις για την πορεία των τιμών το προσεχές διάστημα παραμένουν ρευστές. Σε ένα σενάριο παρατεταμένης έντασης στις διεθνείς αγορές, δεν αποκλείεται το Brent να κινηθεί προς τα 110 ή ακόμη και τα 120 δολάρια το βαρέλι, εξέλιξη που θα μπορούσε να σπρώξει τη μέση τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο σε πανελλαδικό επίπεδο.

Στον αντίποδα, εάν υπάρξει αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής κρίσης και επανέλθει ισορροπία στην αγορά, οι τιμές ενδέχεται να υποχωρήσουν εκ νέου κοντά στα επίπεδα των 100 δολαρίων, περιορίζοντας τις πιέσεις στην αντλία. Σε κάθε περίπτωση, η διακύμανση του Brent εξακολουθεί να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση των τιμών καυσίμων στην ελληνική αγορά.