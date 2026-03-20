Ρωσία: Το σχέδιο της ΕΕ για το LNG είναι αυτοκαστροφικό, η Μόσχα θα βρει νέες αγορές

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση βλάπτει τα δικά της συμφέροντα εμμένοντας σε ένα σχέδιο να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέχρι το τέλος του έτους, και είπε ότι η Ρωσία θα στραφεί σε νέες αγορές για το ΥΦΑ της και άλλες εξαγωγές ενέργειας.

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε πως η ΕΕ είναι δεσμευμένη στους «ξεκάθαρους στόχους» της να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού ΥΦΑ, απορρίπτοντας την ιδέα ότι μπορεί να αναθεωρήσει την άποψη αυτή λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Απαντώντας σε ερώτηση που του τέθηκε για τις δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε πως η Ρωσία μπορεί να βρει εναλλακτικούς αγοραστές.

«Η Ρωσία πρέπει και θα κάνει αυτό που εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντά της. Και έχει αναγνωριστεί ότι εναλλακτικές αγορές, νέες αναπτυσσόμενες αγορές που έχουν μεγάλη ανάγκη ενεργειακούς πόρους -- αέριο, ΥΦΑ, πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα – αν αυτές οι αγορές είναι πιο ελκυστικές, τότε, βέβαια, θα υπάρξει μια πλήρης εστίαση σε αυτές τις αγορές», είπε.

«Οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να πυροβολούν τα πόδια τους, ή μάλλον, να πυροβολούν τους ψηφοφόρους τους στα πόδια».

Πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Ευρώπη αγόραζε άνω από το 40% του αερίου της από τη Ρωσία, όμως συνολικά οι πωλήσεις αερίου μέσω αγωγών και ΥΦΑ από τη Ρωσία ανέρχονταν μόνο στο 13% των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ το 2025.

Η ΕΕ σχεδιάζει να διακόψει τις εισαγωγές ρωσικού ΥΦΑ μέχρι τα τέλη του 2026 και τις εισαγωγές αερίου που μεταφέρεται μέσω αγωγών μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2027. Όμως ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αφησε να εννοηθεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα πως η Ρωσία μπορεί να επέμβει προληπτικά και να διακόψει αυτές τις εξαγωγές τώρα.

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης σήμερα ότι συζητάει με την Κούβα, που είναι σύμμαχος της Μόσχας, τρόπους να βοηθήσει το νησί που υπόκειται σε πετρελαϊκό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ, αρνούμενο ωστόσο να σχολιάσει πληροφορίες για μυστική παράδοση ρωσικής προέλευσης πετρελαίου κίνησης.

«Είμαστε σε συνεχή επαφή με τις κουβανικές αρχές, με τους Κουβανούς φίλους μας και συζητάμε μαζί τους τρόπους να βοηθήσουμε την Κούβα στη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου.

«Αυτό είναι μόνο που μπορώ να πω για το θέμα», πρόσθεσε.

Ρωσικό ντίζελ στην Κούβα

Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης θαλάσσιων μεταφορών Windward, πετρελαιοφόρο ετοιμάζεται να παραδώσει μυστικά «εντός μερικών ημερών» ρωσικής προέλευσης ντίζελ στην Κούβα εφόσον καταφέρει να φθάσει στο νησί.

Το Sea Horse, που φέρει σημαία Χονγκ Κονγκ και δεν υπόκειται σε κυρώσεις, μεταφέρει σύμφωνα με την Windward περίπου 190.000 βαρέλια ρωσικού ντίζελ, το οποίο φόρτωσε από ένα άλλο πλοίο ανοικτά της Κύπρου στις αρχές Φεβρουαρίου.

Η Κούβα δεν έχει εισαγάγει πετρέλαιο από τις 9 Ιανουαρίου, ημερομηνία της τελευταίας παράδοσης από το Μεξικό προτού σταματήσει την αποστολή καυσίμων υπό την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ,

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπλοκάρουν τον ενεργειακό εφοδιασμό της Κούβας μετά την ανατροπή τον Ιανουάριο του κυριότερου συμμάχου της, του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Ρωσικό πετρελαιοφόρο, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των δυτικών κυρώσεων και μεταφέρει πάνω από 700.000 βαρέλια πετρελαίου, κατευθύνεται επίσης προς την Κούβα, σύμφωνα με την πλατφόρμα Kpier.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία χαλάρωσε πρόσφατα τις κυρώσεις σε βάρος του ρωσικού πετρελαίου, τόνισε χθες πως εξακολουθεί να απαγορεύει την παράδοση ρωσικής προέλευσης υδρογονανθράκων στην Κούβα.