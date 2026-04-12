ΔΕΣΦΑ: Σε εξέλιξη οι μελέτες για νέο αγωγό υδρογόνου

Σε τροχιά ωρίμανσης εισέρχεται ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα ενεργειακών υποδομών στη χώρα, καθώς ο ΔΕΣΦΑ δρομολογεί τις πρώτες κρίσιμες μελέτες για τον νέο αγωγό υδρογόνου που θα συνδέει την Κόρινθο με τα βόρεια σύνορα, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεταφορά «πράσινης» ενέργειας σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Την ίδια στιγμή, η κινητικότητα γύρω από το υδρογόνο στην Ελλάδα εντείνεται, με μια σειρά έργων να προωθούνται παράλληλα, από διασυνδέσεις με άλλες χώρες έως εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης. Το πλέγμα αυτών των επενδύσεων συνθέτει μια νέα ενεργειακή πραγματικότητα, στην οποία το υδρογόνο αποκτά ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο.

Το έργο, γνωστό ως H2DRIA, αφορά την ανάπτυξη ενός αγωγού υψηλής πίεσης συνολικού μήκους περίπου 570 χιλιομέτρων, με σημείο εκκίνησης την περιοχή των Αγίων Θεοδώρων και κατεύθυνση προς τη Βουλγαρία. Η σχεδιαζόμενη υποδομή εκτιμάται ότι θα έχει δυναμικότητα μεταφοράς έως και 80 GWh ημερησίως, αποτελώντας βασικό κρίκο σε έναν ευρύτερο διασυνδεδεμένο διάδρομο υδρογόνου που θα εκτείνεται από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη έως την Κεντρική.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΕΣΦΑ προχώρησε στην προκήρυξη δύο διαγωνισμών, οι οποίοι αφορούν τη μελέτη ασφάλειας και την περιβαλλοντική μελέτη του έργου. Πρόκειται για διαδικασίες που θεωρούνται καθοριστικές για την αδειοδοτική πορεία και τη συνολική ωρίμανση της επένδυσης, καθώς θα αποτυπώσουν τόσο τις τεχνικές προδιαγραφές όσο και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.

Η ανάπτυξη του H2DRIA εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αναβάθμισης του ενεργειακού συστήματος της χώρας, με στόχο την ενσωμάτωση του υδρογόνου ως βασικού ενεργειακού φορέα τα επόμενα χρόνια. Μέσα από τέτοιου είδους έργα, το υφιστάμενο δίκτυο φυσικού αερίου μετασχηματίζεται σταδιακά, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας.

Παράλληλα, ο αγωγός φιλοδοξεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού διαδρόμου υδρογόνου, ο οποίος θα διασυνδέει πολλαπλές χώρες των Βαλκανίων με αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, φτάνοντας έως τη Γερμανία. Η Ελλάδα, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση, επιδιώκει να αναδειχθεί σε βασική πύλη εισόδου και διαμετακόμισης υδρογόνου προς την ευρωπαϊκή ενδοχώρα.

Η σημασία του έργου αναγνωρίζεται ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το H2DRIA έχει ενταχθεί στο νέο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ENTSO-G, γεγονός που επιβεβαιώνει τον στρατηγικό του χαρακτήρα για το μελλοντικό ενεργειακό δίκτυο της Ευρώπης. Επιπλέον, έχει χαρακτηριστεί ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI), κάτι που του δίνει πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και ενισχύει τις προοπτικές υλοποίησής του.

Με ορίζοντα λειτουργίας προς το τέλος της δεκαετίας, το H2DRIA αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες της ενεργειακής μετάβασης, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού.