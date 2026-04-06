Αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα δείχνουν οι πολίτες της ΕΕ, σύμφωνα με έρευνα

Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα της έρευνας που πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εναλλακτικών Καυσίμων και η οποία βασίστηκε σε απαντήσεις από περισσότερους από 3.000 οδηγούς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι περίπου τέσσερις στους πέντε Ευρωπαίους καταναλωτές έχουν θετικές ή ουδέτερες απόψεις για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Ωστόσο, πολλοί οδηγοί εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το αν μπορούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Η εξοικείωση με τα ηλεκτρικά οχήματα είναι υψηλότερη σε χώρες με μεγαλύτερα μερίδια ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όπως η Δανία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Γερμανία και η Ολλανδία. Από την άλλη η πρώτη κατοικία των καταναλωτών παίζει σημαντικό ρόλο στην τελική τους απόφαση.

Οι ανησυχίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα δημόσιων υποδομών φόρτισης έχουν μειωθεί από το 2023, δείχνοντας ότι η συγκεκριμένη παράμετρος δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων όπως ίσχυες πριν ελάχιστα χρόνια.

Ωστόσο, η πρόσβαση σε αξιόπιστη φόρτιση κοντά στο σπίτι παραμένει κρίσιμη, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά χωρίς ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Το κόστος των ηλεκτρικών οχημάτων εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο εμπόδιο για πολλούς καταναλωτές, ακόμη και όταν τα περιβαλλοντικά οφέλη, τα χαρακτηριστικά οδήγησης και η οικονομική χρήση αναγνωρίζονται ως βασικά πλεονεκτήματα.

Ένα σημαντικό μερίδιο των ερωτηθέντων εξετάζει το ενδεχόμενο ενός ηλεκτρικού συστήματος κίνησης για το επόμενο αυτοκίνητό τους, υποδεικνύοντας μια αυξανόμενη αποδοχή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ως ρεαλιστικών επιλογών.

Για να υποστηρίξει τη μετάβαση στην καθαρή κινητικότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτός από την αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, πρότεινε και μια δέσμη μέτρων για την αυτοκινητοβιομηχανία η οποία θα επανεξετάσει τον τρόπο υιοθέτησης από τις κατασκευάστριες εταιρείες των εναλλακτικών καυσίμων.