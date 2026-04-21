Societe Generale: Η πετρελαϊκή κρίση δεν θα υποχωρήσει - Οι προβλέψεις

Η ιστορική εμπειρία από τα ενεργειακά σοκ δείχνει ότι οι τιμές πετρελαίου δεν πρόκειται να επιστρέψουν σύντομα σε φυσιολογικά επίπεδα.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent έχει αυξηθεί περίπου 17% από την έναρξη της σύγκρουσης ενώ οι τιμές του West Texas Intermediate (WTI) καταγράφουν αυτή τη στιγμή άνοδο 24% από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις κατά του Ιράν.

Μπορεί να βρίσκονται αισθητά χαμηλότερα από τα υψηλά που σημειώθηκαν την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, αλλά εξακολουθούν να είναι σε επίπεδα πολύ πάνω από αυτά πριν από τη σύρραξη.

Βασίζοντας τις εκτιμήσεις της στη σύγκριση του σημερινού ενεργειακού σοκ με κάθε σημαντικό αντίστοιχο επεισόδιο που έχει σημειωθεί στη Μέση Ανατολή από το κλείσιμο της Διώρυγας του Σουέζ το 1956, η Societe Generale βλέπει μια βραδεία, σταδιακή ομαλοποίηση των τιμών πετρελαίου.

Η τράπεζα αύξησε την πρόβλεψη της για την τιμή του αργού Brent στο τέλος του 2026 κατά σχεδόν 8%, από τα $79 το βαρέλι στα $85, λόγω της επιδείνωσης των συνθηκών στην πλευρά της προσφοράς.

Εκτιμά ότι η πλήρης ομαλοποίηση δεν θα επιτευχθεί πριν από το τέλος της φετινής χρονιάς.

Οι αναλυτές της τράπεζας ανέφεραν σε έκθεση τη Δευτέρα ότι από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, οι μη ιρανικές αποστολές από τον Περσικό Κόλπο έχουν παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερές, ενώ οι ιρανικές εξαγωγές – που βρίσκονταν περίπου στα 1,7 έως 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως – έχουν καταρρεύσει σχεδόν στο μηδέν. Πιο απλά πρόκειται για το μεγαλύτερο σοκ προσφοράς στη σύγχρονη αγορά πετρελαίου που έχει καταγραφεί.

«H αναθεώρηση των προβλέψεων μας ενδέχεται να υποεκτιμά τόσο τη δυσκολία όσο και τη διάρκεια της ομαλοποίησης, ιδιαίτερα δεδομένης της κλίμακας των διακοπών παραγωγής και των περιορισμών στη ναυσιπλοΐα, την ασφάλιση, τις ζημιές στα λιμάνια και την απομάκρυνση συντριμμιών», σημειώνει η έκθεση.

Οι αναλυτές της Societe Generale αναμένουν μια σταδιακή ομαλοποίηση, βασίζοντας την εκτίμηση τους στη σύγκριση του σημερινού ενεργειακού σοκ με κάθε μεγάλη αντίστοιχη διαταραχή που έχει σημειωθεί από το 1956 στη Μέση Ανατολή, από το κλείσιμο της Διώρυγας του Σουέζ.

Παρότι η ένταση χρήσης πετρελαίου σε σχέση με το ΑΕΠ έχει μειωθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου, εξέλιξη που συνεπάγεται χαμηλότερη μακροοικονομική ευαισθησία, όλα τα μεγάλα επεισόδια παρουσιάζουν ένα κοινό μοτίβο.

«Οι διαταραχές στην προσφορά εκτονώνονται αργά», αναφέρουν οι αναλυτές, προσθέτοντας ότι τα τελευταία 70 χρόνια τα πετρελαϊκά σοκ χρειάστηκαν κατά μέσο όρο οκτώ μήνες για να ομαλοποιηθούν.

Οι αναλυτές της SocGen εκτιμούν ότι η ζήτηση πετρελαίου έχει μειωθεί μέχρι στιγμής κατά περίπου 3%, με πιθανότητα περαιτέρω απωλειών εάν καθυστερήσει η διαδικασία ομαλοποίησης.

Σημειώνουν ότι η μέση άνοδος των τιμών από τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, κατά 42% πάνω από τα προ σύγκρουσης επίπεδα, είναι χαμηλότερη σε σχέση με την περίοδο των διοικητικά καθοριζόμενων τιμών της δεκαετίας του 1970, όταν έφτασε έως και το 134% το 1973.

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους περιορισμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας όσο και τα ιστορικά προηγούμενα, «η βασική μας υπόθεση παραμένει ότι η πλήρης ομαλοποίηση θα επιτευχθεί μόνο προς το τέλος του 2026, παρά την πρόσφατη αποκλιμάκωση των ονομαστικών τιμών».