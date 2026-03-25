Πτώση στο πετρέλαιο - Ράλι σε χρυσό και ασήμι

Οι διεθνείς αγορές κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις, με τα πολύτιμα μέταλλα να καταγράφουν ισχυρά κέρδη και το πετρέλαιο να υποχωρεί, καθώς οι τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ενισχύουν τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Χρυσός και ασήμι: Ισχυρή άνοδος με φόντο τις διαπραγματεύσεις

Οι τιμές του χρυσού σημείωσαν σημαντική άνοδο την Τετάρτη, καθώς η πτώση του πετρελαίου περιόρισε τις ανησυχίες για επίμονο πληθωρισμό, ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν οι ελπίδες για διπλωματική λύση στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 2,56% στα 4.588 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Απρίλιο ξεπέρασαν το +4%, αγγίζοντας τα 4.597,7 δολάρια. Την ίδια στιγμή, έντονο ράλι καταγράφει και το ασήμι, με άνοδο 5,69% στα 73,52 δολάρια.

Καταλύτης για την κίνηση αυτή αποτέλεσαν οι δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται «σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή», σημειώνοντας μάλιστα ότι η Ουάσινγκτον απέφυγε στρατιωτική κλιμάκωση λόγω των συνομιλιών.

Παρά την πρόσφατη άνοδο, ο χρυσός εξακολουθεί να κινείται περίπου 17% χαμηλότερα από τα υψηλά του τέλους Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη Goldman Sachs, η προηγούμενη διόρθωση ήταν αναμενόμενη, καθώς οι αυξημένες προσδοκίες για τα επιτόκια και η μεταβλητότητα περιόρισαν τη ζήτηση, ιδιαίτερα μέσω των ETFs.

Η τράπεζα επισημαίνει επίσης ότι σε περιόδους έντονης πίεσης οι επενδυτές συχνά ρευστοποιούν ακόμη και τον χρυσό για να καλύψουν margin calls. Ωστόσο, διατηρεί θετική μακροπρόθεσμη στάση, προβλέποντας ότι η τιμή μπορεί να φτάσει τα 5.400 δολάρια έως το τέλος του έτους, με βασικό μοχλό τη συνεχιζόμενη ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες.

Πετρέλαιο: Κάτω από 100 δολάρια το Brent

Στον αντίποδα, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν σημαντική πτώση, καθώς αυξάνονται οι προσδοκίες για κατάπαυση του πυρός και μείωση των διαταραχών στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια Brent υποχώρησαν κάτω από τα 100 δολάρια, φτάνοντας έως και τα 97,57 δολάρια πριν σταθεροποιηθούν κοντά στα 99,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κινήθηκε κοντά στα 88,81 δολάρια, έχοντας προηγουμένως αγγίξει τα 86,72 δολάρια.

Η πτώση συνδέεται άμεσα με τις πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ έχουν καταθέσει στο Ιράν πρόταση 15 σημείων για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία περιλαμβάνει –μεταξύ άλλων– κατάπαυση πυρός, περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος και αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Παρά τις θετικές ενδείξεις, οι αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί. Όπως σημειώνεται, ακόμη και αν επιτευχθεί εκεχειρία, η πλήρης αποκατάσταση της παραγωγής και των ροών πετρελαίου δεν θεωρείται δεδομένη, ενώ η αγορά αναμένεται να παραμείνει ευμετάβλητη βραχυπρόθεσμα.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Η πρόσφατη διαταραχή στις ροές έχει ήδη χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, ενδείξεις αύξησης των αποθεμάτων στις ΗΠΑ και προσπάθειες ανακατεύθυνσης των εξαγωγών –όπως μέσω του λιμανιού Yanbu στη Σαουδική Αραβία– λειτουργούν ως πρόσθετοι παράγοντες πίεσης στις τιμές.

Πτώση σημειώνεται και στο TTF το οποίο υποχωρεί κατά 8,49% στα 49,52€/MWh

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας «έτοιμος» για νέα αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

Σημειώνεται ότι ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ/ΙΑΕ) δήλωσε την Τετάρτη «έτοιμος» να προχωρήσει σε νέα αποδέσμευση ποσοτήτων πετρελαίου «εάν και όταν χρειαστεί», ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που προκάλεσε άλμα των τιμών των υδρογονανθράκων, βρίσκεται στην 26η ημέρα του.

Οι δηλώσεις του Φατίχ Μπιρόλ έγιναν σε απάντηση αιτήματος της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, κατά τη συνάντησή τους στο Τόκιο, να «προετοιμαστεί για να πραγματοποιήσει» μια τέτοια συντονισμένη επιχείρηση.

Ο ΔΟΕ ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι τα κράτη-μέλη του θα αποδεσμεύσουν 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα αποθέματά τους για να αμβλύνουν τον αντίκτυπο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το μεγαλύτερο τέτοιο εγχείρημα που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ο οργανισμός.

Υπάρχει «ακόμα σημαντική ποσότητα πετρελαίου στα αποθέματά μας», δήλωσε ο Μπιρόλ.

«Το 80% των αποθεμάτων μας συνεχίζει να είναι εκεί. Αυτά τα 400 εκατ. βαρέλια αντιπροσώπευαν μόνο το 20% των αποθεμάτων μας», δήλωσε.

«Εάν και όταν χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι… αλλά πραγματικά ελπίζω ότι δεν θα είναι απαραίτητο».

«Ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρή απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια αλλά ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είναι έτοιμος να διαδραματίσει τον ουσιαστικό του ρόλο της προστασίας της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας», πρόσθεσε.