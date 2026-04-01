Πώς αλλάζει το επενδυτικό story για χρυσό και ασήμι

Θα περίμενε κανείς ότι ο πόλεμος στο Ιράν και η επακόλουθη εκεχειρία θα έδιναν σαφή κατεύθυνση για την τάση των επόμενων μηνών στα πολύτιμα μέταλλα και ειδικότερα στον χρυσό και το ασήμι που είναι οι δημοφιλέστερες επενδυτικές επιλογές. Όμως τα πράγματα έχουν πάψει προ πολλού να εξελίσσονται με βάση τη λογική, με αποτέλεσμα η μεγάλη αναταραχή στη Μέση Ανατολή να επαναπροσδιορίσει ουσιαστικά το πλαίσιο στο οποίο κινούνται χρυσός και ασήμι.

Το ακραίο γεωπολιτικό επεισόδιο στη Μέση Ανατολή δείχνει να αλλάζει ουσιαστικά το αφήγημα για τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός και το ασήμι, παραδοσιακά «ασφαλή επενδυτικά καταφύγια» σε περιόδους κρίσης, βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο των αγορών — όχι όμως με έναν απλό, γραμμικό τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η πρόσφατη εκεχειρία έφερε προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης, κάτι που αντανακλάται στο χρηματιστηριακό ράλι, δεν κατάφερε να εξαφανίσει τις αβεβαιότητες.

Αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει ήμερα στις παγκόσμιες αγορές είναι ότι ο πανικός, με φόντο τις γεωπολιτικές αναταράξεις, μετατρέπεται σε μία πιο σύνθετη ανησυχία μακροχρόνιου χαρακτήρα. Τα βασικά συμπεράσματα είναι τρία: πρώτον, η μεταβλητότητα ήρθε για να μείνει, δεύτερον θα πρέπει να συνηθίσουμε να βλέπουμε ράλι όχι μόνο σε περιόδους πανικού και τρίτον οι επενδυτές θα πρέπει να σκέφτονται διπλά πριν φοβηθούν ότι η όποια διόρθωση συνεπάγεται αλλαγή τάσης.

Ο νέος ρόλος του χρυσού

Παραδοσιακά ο χρυσός αποτελεί ένα καταφύγιο σε περιόδους κρίσης, ωστόσο στη νέα πραγματικότητα που είναι η κανονικοποίηση της αβεβαιότητας, το επενδυτικό story για το «κίτρινο μέταλλο» αλλάζει. Ο ρόλος του γίνεται ακόμα πιο ουσιαστικός και από εργαλείο προστασίας, εξελίσσεται σε εργαλείο αντιστάθμισης σε καθεστώς μόνιμης γεωπολιτικής έντασης.

Οι αγορές σήμερα έχουν μπροστά τους δύο δεδομένα. Το πρώτο είναι η εύθραυστη εκεχειρία, η οποία αλλάζει μεν το βραχυπρόθεσμο αφήγημα αλλά δεν αντιστρέφει πλήρως την τάση. Η εκεχειρία λειτουργεί περισσότερο ως αποσυμπιεστής έντασης, χωρίς να εξαλείφει τον γεωπολιτικό κίνδυνο.

Το δεύτερο δεδομένο είναι η… μόνιμη αβεβαιότητα. Μία δομική ανατροπή που αλλάζει άρδην το story για χρυσό και ασήμι. Θα συνεχίσουν οι κεντρικές τράπεζες να αγοράζουν χρυσό και πόσο βαθιά θα είναι η ενεργειακή κρίση; Πόσο πιθανό είναι η γεωπολιτική αστάθεια να δημιουργήσει πολλαπλές εστίες έντασης;

Με άλλα λόγια, οι αγορές έχουν μπροστά τους ένα νέο καθεστώς αβεβαιότητας και θα πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως έτσι ώστε να τιμολογήσουν σωστά τους κινδύνους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο χρυσός παύει να θεωρείται απλώς ένα ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους κρίσης και παίζει περισσότερο ρόλο μόνιμου εργαλείου αντιστάθμισης ρίσκου, με τις κεντρικές τράπεζες να αυξάνουν τα αποθέματά τους για να θωρακίσουν τα συναλλαγματικά τους αποθέματα. Μην ξεχνάμε ότι η τιμή του χρυσού έχει ενισχυθεί σε ποσοστό άνω του 170% από τη ρωσική εισβολή την Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Όπως σημειώνει η JPMorgan, το περίεργο της ανόδου είναι ότι συνέπεσε με μία περίοδο αύξησης των επιτοκίων, όταν ιστορικά η τιμή του χρυσού αυξάνεται όταν τα επιτόκια μειώνονται, όπως συνέβη την περίοδο 2002-2012.

Ασήμι, ένας υβριδικός παίκτης

Το ασήμι, από την πλευρά του, ξεχώρισε για τις επιδόσεις του στο «τρελό» ράλι που διήρκεσε από τα τέλη του 2024 έως τον Ιανουάριο του 2026, αλλά ταυτόχρονα ξεχώρισε και για την πρωτοφανή μεταβλητότητα. Το «λευκό μέταλλο» συνεχίζει να θεωρείται πιο… ευαίσθητο από τον χρυσό αλλά και πιο πολυδιάστατο και ο νέος του ρόλος είναι αυτός του ισορροπιστή, θεωρείται δηλαδή «υβριδικός» παίκτης μεταξύ της κρίσης και της ανάπτυξης.

Στην κρίση έχει ακόμα χαρακτηριστικά ασφαλούς καταφυγίου και στην ανάπτυξη οι τιμές οδηγούνται από την αυξημένη βιομηχανική ζήτηση και την προβληματική προσφορά. Το ασήμι ωφελείται επίσης από τις προσπάθειες επίτευξης των στόχων της μακροπρόθεσμης ενεργειακής μετάβασης.

Σημειώνεται ότι οι κορυφαίοι παραγωγοί αργύρου είναι το Περού, η Βολιβία, το Μεξικό η Κίνα, η Αυστραλία, η Χιλή, η Πολωνία και η Σερβία. Η βιομηχανική ζήτηση για ασήμι έχει αυξηθεί κατά 50% περίπου μέσα στην τελευταία δεκαετία, παρά τη σταθερή παραγωγή, διαμορφώνοντας συνθήκες δομικής έλλειψης προσφοράς.

Να πούμε τέλος, πως ένα από τα βασικά «νέα» χαρακτηριστικά στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων είναι η έκρηξη της μεταβλητότητας. Χρυσός και ασήμι συνήθιζαν να ακολουθούν σταθερές πορείες με πολύ περιορισμένες διακυμάνσεις σε σύγκριση με assets υψηλότερου ρίσκου, όπως λ.χ. οι μετοχές. Αυτό έχει αλλάξει και δεν οφείλεται μόνο στον πόλεμο. Το μεγάλο ράλι του τελευταίου έτους και ορισμένοι διαρθρωτικοί παράγοντες ενίσχυσαν τη μεταβλητότητα σε σημείο που κάποια στιγμή ο χρυσός και το ασήμι θύμιζαν... bitcoin.

Όσο για τον πόλεμο, οι επενδυτές έδειξαν ότι δεν έμειναν στον αρχικό πανικό, με αποτέλεσμα χρυσός και ασήμι να μην απολαύσουν τον ρόλο των ασφαλών καταφυγίων. Πολύ γρήγορα, ο πανικός πέρασε σε φάση ανατιμολόγησης κινδύνου, με τους επενδυτές να εστιάζουν κυρίως στο πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος στο Ιράν και στις επιπτώσεις από τον παρατεταμένο αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. Διότι όσο θα συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, τόσο θα κινδυνεύει η παγκόσμια οικονομία με αναζωπύρωση του πληθωρισμού και ύφεση, εξελίξεις που θα προκαλέσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις και για τα πολύτιμα μέταλλα.