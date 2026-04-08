Πετρέλαιο: Έπεσε κάτω από τα 97 δολάρια με φόντο την εκεχειρία- «Βουτιά» 15% στο φυσικό αέριο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Τετάρτη, μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν για διετή εκεχειρία, η οποία προβλέπει την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, η εύθραυστη αυτή συμφωνία δεν έχει μέχρι στιγμής μεταφραστεί σε ουσιαστική βελτίωση της κίνησης των δεξαμενόπλοιων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού (WTI) με παράδοση τον Μάιο σημείωσαν πτώση άνω του 14,7%, κλείνοντας στα 96,29 δολάρια ανά βαρέλι - τη μεγαλύτερη ημερήσια υποχώρηση από τον Απρίλιο του 2020. Αντίστοιχα, το διεθνές σημείο αναφοράς Brent, με συμβόλαια παράδοσης Ιουνίου, κατέγραψε απώλειες περίπου 11,69%, τερματίζοντας στα 96,51 δολάρια.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα διασφαλίσει το πλήρες, άμεσο και ασφαλές άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ έχουν λάβει από την Τεχεράνη πρόταση δέκα σημείων, η οποία συνιστά λειτουργική βάση για διαπραγματεύσεις.

«Σχεδόν όλα τα επιμέρους ζητήματα της προηγούμενης διαμάχης έχουν επιλυθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ωστόσο η περίοδος των δύο εβδομάδων θα επιτρέψει την οριστικοποίηση και ολοκλήρωση της συμφωνίας», σημείωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα επιτρέψει την ασφαλή διέλευση από τα Στενά κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, «σε συντονισμό με τις Ένοπλες Δυνάμεις και λαμβάνοντας υπόψη τεχνικούς περιορισμούς».

«Εφόσον σταματήσουν οι επιθέσεις κατά του Ιράν, οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μας θα αναστείλουν τις αμυντικές επιχειρήσεις τους», ανέφερε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του.

Πτώση 15.2% παρουσιάζει η τιμή του φυσικού αερίου και διαμορφώνεται στα 45,10 ευρώ τη μεγαβατώρα.