Μια άνευ προηγουμένου κούρσα εξασφάλισης άμεσα διαθέσιμων φορτίων σαρώνει την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, αποκαλύπτοντας την ένταση των ελλείψεων που διαμορφώνονται στο φυσικό σκέλος της αγοράς, σύμφωνα με το Bloomberg.

Όπως σημειώνει, παρά την πρόσκαιρη εστίαση των επενδυτών στην εύθραυστη ιρανική εκεχειρία, η πραγματική εικόνα δείχνει μια αγορά σε κατάσταση πίεσης, με traders και διυλιστήρια να αναζητούν επειγόντως βαρέλια σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Στη Βόρεια Θάλασσα, τον βασικό κόμβο φυσικού αργού, η ανισορροπία είναι ενδεικτική: δεκάδες προσφορές υποβάλλονται για ελάχιστα διαθέσιμα φορτία, τα οποία αλλάζουν χέρια σε εξαιρετικά υψηλές τιμές, ξεπερνώντας τα 140 δολάρια το βαρέλι. Το φαινόμενο επεκτείνεται διεθνώς, με τα διυλιστήρια να στρέφονται σε πιο μακρινές και ασυνήθιστες πηγές προμήθειας, εντείνοντας περαιτέρω την ανοδική πίεση στις τιμές για άμεση παράδοση.

Η εικόνα αυτή καταδεικνύει το διευρυνόμενο έλλειμμα προσφοράς, καθώς οι διαταραχές από τη Μέση Ανατολή αφήνουν σημαντικό κενό στην παγκόσμια ενεργειακή ροή. Οι υψηλές τιμές ήδη οδηγούν ορισμένα διυλιστήρια - αρχικά στην Ασία και ενδεχομένως σύντομα και στην Ευρώπη - σε μείωση της παραγωγής, μια εξέλιξη που μπορεί να εξισορροπήσει την αγορά αργού, αλλά απειλεί να οξύνει τις ελλείψεις σε καύσιμα όπως το ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα.

Την ίδια στιγμή, καταγράφεται έντονη απόκλιση μεταξύ της φυσικής αγοράς και των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, όπου οι τιμές κινούνται χαμηλότερα, επηρεασμένες από την αισιοδοξία γύρω από γεωπολιτικές εξελίξεις. Ωστόσο, η πραγματικότητα της προσφοράς αποτυπώνεται στο λεγόμενο backwardation, με τα άμεσα διαθέσιμα φορτία να διαπραγματεύονται με τεράστια premium.

Η περιορισμένη ροή μέσω των Στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να επιβαρύνει την κατάσταση, ενώ το χρονικό κενό εβδομάδων για τη μεταφορά φορτίων επιτείνει την ανισορροπία. Οι αγοραστές, ιδίως στην Ασία, έχουν μετατοπίσει την προσοχή τους από την τιμή στην εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας, προχωρώντας σε μαζικές αγορές από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Βενεζουέλα.

Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά υπό ασφυκτική πίεση, όπου τα μικρότερα διυλιστήρια δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις αυξημένες χρηματοδοτικές απαιτήσεις και τους κινδύνους αντιστάθμισης.

Η άνοδος των τιμών στα προϊόντα διύλισης, με το ντίζελ και τα καύσιμα αεριωθούμενων να κινούνται σε ιστορικά υψηλά, εντείνει τις ανησυχίες για ευρύτερες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, καθώς το ενεργειακό έλλειμμα απειλεί να μεταφερθεί σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.