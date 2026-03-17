Κέρδη άνω του 2% για το πετρέλαιο, παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο στις πρώτες συναλλαγές της ασιατικής αγοράς την Τρίτη, με το Brent να παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι ανησυχίες για διακοπές στην προσφορά που απορρέουν από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό έντονες.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 6:35 ώρα Ελλάδας, η τιμή του Brent σημείωνε άνοδο της τάξης του 2,62% στα 102,84 δολάρια το βαρέλι.

Από την άλλη το αμερικανικό αργό σημείωνε κέρδη της τάξης του 2,74% στα 94,99 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι τιμές του αργού ανέκαμψαν μετά από πτώση 5% στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς αναφορές έδειξαν ότι ορισμένα πλοία διέσχισαν με επιτυχία τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, η ναυτιλιακή οδός παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό μπλοκαρισμένη, ενώ οι εκκλήσεις των ΗΠΑ για βοήθεια από τους συμμάχους τους στην αστυνόμευση των Στενών απορρίφθηκαν επίσης ως επί το πλείστον.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν δεν έδειξαν σημάδια ύφεσης την Τρίτη, καθώς η σύγκρουση εισήλθε στην τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Το Ιράν απείλησε να επιτεθεί σε βιομηχανίες που συνδέονται με τις ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, αφού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο νησί Χαργκ, έναν βασικό τερματικό σταθμό εξαγωγών για την Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον επτά χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, να βοηθήσουν στην επανέναρξη του εμπορίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, οι εκκλήσεις του απορρίφθηκαν σε μεγάλο βαθμό, με αρκετούς συμμάχους των ΗΠΑ να δηλώνουν ότι δεν είχαν άμεσα σχέδια να στείλουν πλοία στη Μέση Ανατολή.

Το κλείσιμο των Στενών αποτελεί σημαντικό σημείο εστίασης στον πόλεμο, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου. Το Ιράν είχε ουσιαστικά αποκλείσει τα Στενά νωρίτερα αυτόν το μήνα.

Ωστόσο, αναφορές τη Δευτέρα έδειξαν ότι ορισμένα δεξαμενόπλοια φυσικού αερίου υπό σημαία Ινδίας και Πακιστάν πέρασαν με επιτυχία από τα Στενά. Το Ιράν είχε προηγουμένως δηλώσει ότι θα επιτρέψει σε πλοία από ορισμένες χώρες να περάσουν από τα Στενά, ενώ θα επιτεθεί σε οποιοδήποτε σκάφος συνδέεται με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Οι πληθωριστικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν έχουν αποτελέσει σημαντικό σημείο πίεσης για τις αγορές, εν μέσω ανησυχιών ότι ο πληθωρισμός που προκαλείται από την ενέργεια θα οδηγήσει σε πιο αυστηρά μέτρα από τις κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως.

Μια σειρά από σημαντικές κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Ιαπωνίας, πρόκειται να συνεδριάσουν αυτή την εβδομάδα.