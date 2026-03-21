Η κυβέρνηση Τραμπ εξέδωσε προσωρινή εξαίρεση από τις κυρώσεις διάρκειας 30 ημερών για ιρανικό πετρέλαιο «εν πλω», μια κίνηση που αποσκοπεί στην εισαγωγή περίπου 140 εκατομμυρίων βαρελιών αργού σε μια παγκόσμια αγορά που κλυδωνίζεται από τη σύγκρουση ΗΠΑ–Ισραήλ με την Τεχεράνη. Η απόφαση αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ανησυχία του Λευκού Οίκου για το κόστος της ενέργειας, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ χαρακτήρισε την κίνηση ως μια στρατηγική στροφή, με στόχο τη χρήση των υφιστάμενων ιρανικών αποθεμάτων ως «μαξιλαριού», προκειμένου να προστατευθούν οι Αμερικανοί καταναλωτές και οι επιχειρήσεις ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Investing.

Στρατηγική «βαλβίδα εκτόνωσης» για την Ασία

Η εξαίρεση αφορά συγκεκριμένα πετρέλαιο που έχει ήδη φορτωθεί σε πλοία, επιτρέποντας την παράδοση και πώλησή του έως τις 19 Απριλίου. Οι ΗΠΑ δεν αποτελούν ουσιαστικό εισαγωγέα ιρανικού αργού εδώ και δεκαετίες· οι κύριοι ωφελούμενοι αναμένεται να είναι ασιατικά διυλιστήρια, ιδιαίτερα σε Κίνα, Ινδία και Νότια Κορέα.

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ σημείωσε ότι οι νέες ποσότητες μπορούν να φτάσουν σε ασιατικά κέντρα επεξεργασίας μέσα σε λίγες ημέρες, προσφέροντας μια βραχυπρόθεσμη «ανάσα» σε μια αγορά όπου οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 50% από την έναρξη της «Επιχείρησης Epic Fury» στις 28 Φεβρουαρίου.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει την κίνηση ως έναν τρόπο να «χρησιμοποιήσει τα ιρανικά βαρέλια εναντίον της Τεχεράνης», αυξάνοντας την παγκόσμια προσφορά ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να περιορίσει την πρόσβαση του Ιράν στα έσοδα.

Πλοήγηση μέσα στην «ενεργειακή κρίση»

Το παράθυρο των 30 ημερών αποτελεί την τρίτη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες που το υπουργείο Οικονομικών χαλαρώνει περιορισμούς σε ενεργειακές εξαγωγές αντιπάλων χωρών, μετά από παρόμοιες κινήσεις σχετικά με το ρωσικό πετρέλαιο. Αυτή η σειρά ρεαλιστικών υποχωρήσεων υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της τρέχουσας στενότητας προσφοράς, η οποία επιδεινώνεται από το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Καθώς το 20% της παγκόσμιας διακίνησης υγροποιημένου φυσικού αερίου και αργού πετρελαίου βρίσκεται υπό απειλή, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να προχωρήσει σε ταχύτατες προσαρμογές πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσφατης 60ήμερης εξαίρεσης από τον Νόμο Τζόουνς για τη διευκόλυνση της εσωτερικής μεταφοράς καυσίμων.

Η διάθεση των 140 εκατομμυρίων βαρελιών προσφέρει μια προσωρινή ανακούφιση, ενώ οι μακροπρόθεσμες προοπτικές εξακολουθούν να εξαρτώνται από τη διάρκεια των εχθροπραξιών. Καθώς η στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ συνεχίζεται, ο Λευκός Οίκος φαίνεται ολοένα και πιο πρόθυμος να θυσιάσει την «καθαρότητα» των κυρώσεων.