Η αμερικανική Apache ανακοίνωσε νέο κοίτασμα φυσικού αερίου στην Αίγυπτο

Η αμερικανική εταιρεία Apache Corporation ανακοίνωσε την Τρίτη την ανακάλυψη ενός νέου κοιτάσματος φυσικού αερίου στη Δυτική Έρημο της Αιγύπτου, με αναμενόμενη παραγωγή περίπου 26 εκατομμυρίων κυβικών ποδιών αερίου ανά ημέρα και 2.700 βαρελιών συμπυκνωμάτων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Πετρελαίου της Αιγύπτου, «η ανακάλυψη αντανακλά την επιτυχία των κινήτρων και των μέτρων που εφάρμοσε το υπουργείο, τα οποία ενθάρρυναν την Apache να επεκτείνει τις δραστηριότητες εξερεύνησης και έρευνας της και να αυξήσει τις επενδύσεις της, ειδικά σε νέες περιοχές που γειτνιάζουν με τις υπάρχουσες παραχωρήσεις της.

Η νέα ανακάλυψη βρίσκεται σε μια περιοχή κοντά στις τρέχουσες περιοχές εργασίας της Apache, ενισχύοντας την οικονομική σκοπιμότητα της ανάπτυξης και μειώνοντας το κόστος, αξιοποιώντας την εγγύτητα με τις υπάρχουσες υποδομές και εγκαταστάσεις παραγωγής».