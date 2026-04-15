Χρυσός: Σταθεροποιητικές τάσεις παρά το ενισχυμένο δολάριο

Χωρίς αξιόλογες μεταβολές κινούνται την Τετάρτη οι τιμές του χρυσού, φτάνοντας σε υψηλό ενός μήνα νωρίτερα στη συνεδρίαση, με το ενισχυμένο δολάριο να πιέζει τα πολύτιμα μέταλλα, ενώ η προοπτική για διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν σπρώχνει τους επενδυτές σε πιο ριψοκίνδυνα assets.

Το δολάριο ανακάμπτει από το χαμηλότερο επίπεδό του εδώ και περισσότερο από ένα μήνα, καθιστώντας τα εμπορεύματα που εκφράζονται σε δολάριο, όπως οι ράβδοι χρυσού, πιο ακριβά για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Παρά μια μικρή υποχώρηση, οι τιμές του χρυσού αυξήθηκαν κατά 1,6% αυτή την εβδομάδα, λόγω των νέων προσδοκιών για ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν.

Οι traders βλέπουν τώρα μια πιθανότητα 30% για μείωση των επιτοκίων των ΗΠΑ κατά 25 μονάδες βάσης φέτος, από περίπου 13% την περασμένη εβδομάδα.

«Ενώ ο χρυσός και το ασήμι σημείωσαν ισχυρή άνοδο κατά τη διάρκεια της νύχτας, το ευρύτερο σήμα ήταν αποφασιστικά υπέρ του κινδύνου και όχι της αμυντικής τοποθέτησης», ανέφεραν οι αναλυτές της OCBC σε σημείωμα.

Το ασήμι στη spot αγορά σημειώνει μικρή άνοδο 0,45% στα 79,91 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures κινούνται επίσης ανοδικά 0,36% στα 79,82 δολάρια.

Στα άλλα μέταλλα, η πλατίνα σημειώνει άνοδο 1% στα 2.123 δολάρια ανά ουγγιά ενώ το παλλάδιο κινείται επίσης ανοδικά 0,8% στα 1.604 δολάρια ανά ουγγιά.