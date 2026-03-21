Χρυσός: Οι εβδομαδιαίες απώλειες έσπασαν αρνητικό ρεκόρ που κρατούσε από το 1983

Νέες απώλειες κατέγραψαν την Παρασκευή οι τιμές του χρυσού, επεκτείνοντας το σερί απωλειών τους σε οκτώ συνεχόμενες ημέρες, οδεύοντας προς τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή τους σε πάνω από τέσσερις δεκαετίες.

Ο χρυσός στη spot αγορά υποχώρησε κατά 3,45% στα 4.491,15 δολάρια/ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού μειώθηκαν κατά 2,4% στα 4.496,16 δολάρια/ουγγιά.

Λειτουργώντας συνήθως ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους γεωπολιτικών κρίσεων, το πολύτιμο μέταλλο δεν κατάφερε να ανταποκριθεί σε αυτό το καθεστώς κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Αντ' αυτού, το δολάριο έχει αναδειχθεί ως ασφαλές καταφύγιο επιλογής, ενισχύοντας από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και επιβαρύνοντας τα χρυσά νομίσματα.

Αφού διαπραγματεύτηκε σε μια στενή ζώνη από την έναρξη της σύγκρουσης, ο χρυσός διήλθε προς τα κάτω αυτού του εύρους την Πέμπτη, αφού αρκετές μεγάλες κεντρικές τράπεζες δήλωσαν επιφυλακτικότητα για τις πληθωριστικές επιπτώσεις της σύγκρουσης.

Αυτό με τη σειρά του τροφοδότησε τις προσδοκίες για μη μείωση των επιτοκίων βραχυπρόθεσμα - ένα σενάριο που αποτελεί κακό οιωνό για τα πολύτιμα μέταλλα.

Ο χρυσός στη spot αγορά σημείωσε απώλειες 10,4% για την εβδομάδα - η χειρότερη πτώση από την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου 1983.

Οι ροές ασφαλών καταφυγίων προς τον χρυσό έχουν επισκιαστεί σε μεγάλο βαθμό από την απότομη αύξηση του δολαρίου και των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, καθώς οι αγορές ανησυχούν για τις πληθωριστικές επιπτώσεις της σύγκρουσης.