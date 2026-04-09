Χρυσός: Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή προκαλεί πάλι πτώση

Οι τιμές του χρυσού σημειώνουν πτώση στις ασιατικές συναλλαγές την Μ. Πέμπτη μετά από τα οριακά κέρδη της προηγούμενης ημέρας εξαιτίας της εύθραυστης εκεχειρίας στο Ιράν.

Στη spot αγορά ο χρυσός παραμένει αμετάβλητος στα 4.721 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures καταγράφουν πτώση 0,7% στα 4.743,70 δολάρια την ουγγιά.

Το ασήμι είναι και αυτό χωρίς αξιόλογες μεταβολές στη spot αγορά (+0,09%) και κυμαίνεται στα 74,17 δολάρια ενώ τα futures καταγράφουν πτώση 1,7% στα 74,09 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο χρυσός έκλεισε με ήπια άνοδο 0,3% την Τετάρτη, η οποία έφτασε και το 3%, καθώς η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μείωσε τους φόβους για άμεσο σοκ στην προσφορά, αλλά δεν κατάφερε να ηρεμήσει πλήρως τις αγορές.

Το κλίμα στην αγορά παρέμεινε επιφυλακτικό καθώς οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο συνεχίστηκαν, εγείροντας αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας

Ο χρυσός, που παραδοσιακά θεωρείται ασφαλές περιουσιακό στοιχείο, έχει πιεστεί από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, η οποία έχει πυροδοτήσει φόβους για τον παγκόσμιο πληθωρισμό.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τα στοιχεία του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) των ΗΠΑ για τον Μάρτιο που αναμένονται την Παρασκευή, τα οποία αναμένεται να παράσχουν περαιτέρω σαφήνεια σχετικά με τις προοπτικές του πληθωρισμού και την πολιτική πορεία της Fed.

Εν τω μεταξύ, το δολάριο ΗΠΑ σταθεροποιήθηκε μετά την πτώση του 0,7% στην προηγούμενη συνεδρίαση, περιορίζοντας περαιτέρω κέρδη σε χρυσό.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα η πλατίνα υποχωρεί κατά 1,8% στα 2.030 δολάρια/ουγγιά και το παλλάδιο κινείται με πτώση 2,2% στα 1.565 δολάρια.