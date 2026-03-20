Φυσικό αέριο: Μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές μετά το χθεσινό υψηλό ρεκόρ 3ετίας

Μείωση 1,45% καταγράφουν το πρωί της Παρασκευής οι τιμές στο φυσικό αέριο μετά το ρεκόρ τριετίας που σημειώθηκε την Πέμπτη και την άνοδο 14%, όταν έφτασαν τα 62,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η τιμή διαμορφώνεται στα 61 ευρώ στις 09:30 ώρα Ελλάδας.

Η νέα αναταραχή έρχεται ακριβώς πριν από την περίοδο αποθήκευσης της περιοχής, με τα επίπεδα αποθήκευσης να είναι ήδη περίπου 15 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον πενταετή μέσο όρο μετά από έναν ψυχρότερο χειμώνα.

Οι τιμές χονδρικής πώλησης φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Το αέριο έφτασε σε υψηλό των 74 ευρώ/μεγαβατώρα στις 19 Μαρτίου, το υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιανουάριο του 2023, αλλά πολύ κάτω από τα υψηλά που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης του 2022, όταν ήταν πάνω από 300 ευρώ/MWh.

Το Κατάρ, το οποίο προμηθεύει την ΕΕ με περίπου το 9% του LNG της σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, σταμάτησε την παραγωγή αφού οι ιρανικές απειλές κατά της ναυτιλίας ουσιαστικά σταμάτησαν την κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων από τον Κόλπο.

Η QatarEnergy ανέφερε στη συνέχεια εκτεταμένες ζημιές σε αρκετές από τις εγκαταστάσεις LNG της μετά από πυραυλική επίθεση από το Ιράν.

Οι χώρες της Ασίας, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Ινδίας, είναι τα κύρια θύματα, καθώς αγοράζουν περίπου το 80% του LNG της QatarEnergy, όμως η Ευρώπη θα βιώσει αλυσιδωτές επιπτώσεις, καθώς οι ασιατικές χώρες ανταγωνίζονται όλο και περισσότερο για τα φορτία spot.