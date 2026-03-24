CNN: Η λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν θα μειώσει άμεσα τις τιμές των καυσίμων

Οι σημαντικές αυξήσεις που καταγράφονται στα καύσιμα για τους πολίτες των ΗΠΑ από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, μετέδωσε το CNN την Τρίτη.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ πλησιάζει τα 4 δολάρια ανά γαλόνι, όταν προ του πολέμου ήταν κάτω από τα 3 δολάρια.

Η μέση τιμή του ντίζελ ξεπερνά τα 5 δολάρια ανά γαλόνι, «περνώντας» την αύξηση και στο κόστος μεταφοράς των προϊόντων.

Το CNN υποστηρίζει πως για να επανέλθουν οι τιμές στα προπολεμικά επίπεδα χρειάζεται να συμβούν αρκετά πράγματα:

Το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

Η παραγωγή πετρελαίου να επανέλθει στο ακέραιο στα επίπεδα προ της 28ης Φεβρουαρίου.

Η μείωση των τιμών να διαχυθεί στην ευρύτερη «αλυσίδα» των καυσίμων

Ειδικότερα για το δεύτερο ζήτημα, το CNN υπογραμμίζει τις σημαντικές ζημιές και καταστροφές που έχουν υποστεί ενεργειακές υποδομές (όπως τα διυλιστήρια βενζίνης) σε αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής.

Πολλές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας δεν υπέστησαν ζημιές, αλλά τέθηκαν εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, επειδή το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ δεν άφηνε καμία δυνατότητα στους παραγωγούς να μεταφέρουν το πετρέλαιο τους. Η επαναφορά σε λειτουργία των εγκαταστάσεων που λειτουργούν μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες.

Πιθανότατα θα χρειαστούν τρεις έως τέσσερις μήνες μετά το τέλος των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή προτού η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου πλησιάσει έστω και κατά προσέγγιση τα προπολεμικά επίπεδα παραγωγής.

Συνεχίζοντας, το CNN σημειώνει πως οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα πετρελαιοφόρα που ασφαλίζουν θα μπορούν να πλέουν με ασφάλεια τα Στενά. Σημειώνεται πως σχεδόν 2.000 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Τα διυλιστήρια φυσικού αερίου θα πρέπει να παράγουν βενζίνη στις χαμηλότερες τιμές του αργού, η οποία στη συνέχεια θα πρέπει να μεταφερθεί μέσω αγωγών στους χονδρεμπόρους και να αποσταλεί στα πρατήρια βενζίνης.

Και τα πρατήρια βενζίνης, τα οποία λειτουργούν με ελάχιστα περιθώρια κέρδους, θα πρέπει να είναι πρόθυμα να μειώσουν τις τιμές.