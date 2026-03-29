Την Τρίτη η κηδεία της Μαρινέλλας - Σε προσκύνημα η σορός της στη Μητρόπολη Αθηνών

Την Τρίτη 31 Μαρτίου θα γίνει η κηδεία της της Μαρινέλλας σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας, η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00, ενώ αντί στεφάνων παρακαλείται να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της οικογένειας:

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη "Φλόγα", Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».

Η εμβληματική ερμηνεύτρια που δεν έζησε μία αλλά δεκάδες ζωές - Οι άγνωστες πλευρές της

Μία από τις σπουδαιότερες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου «σίγησε» για πάντα, βυθίζοντας στο πένθος το καλλιτεχνικό στερέωμα. Η εμβληματική ερμηνεύτρια Μαρινέλλα άφησε χθες την τελευταία της πνοή σε ηλικία 88 ετών.

Η καλλιτεχνική της πορεία διήρκεσε 65 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων ερμήνευσε αμέτρητα τραγούδια σπουδαίων συνθετών και στιχουργών. Κέρδισε τον θαυμασμό του κοινού σε κάθε εμφάνισή της, από μικρά κέντρα και θεατρικές σκηνές έως συναυλιακούς χώρους, με τελευταία της δημόσια εμφάνιση στο Ηρώδειο στις 25 Σεπτεμβρίου 2024.

Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη ως Κυριακή Παπαδοπούλου, η Μαρινέλλα κατάγεται από γονείς με ρίζες στην Ανατολική Θράκη και την Κωνσταντινούπολη. Από μικρή η φωνή της ξεχώριζε, χωρίς να περιοριστεί από τις οικογενειακές συμβουλές, και σε ηλικία 17 ετών έκανε τα πρώτα της βήματα στη σκηνή ως μέλος περιοδεύοντος θιάσου.

Κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας, η τραγουδίστρια του θιάσου αρρώστησε και η Μαρινέλλα την αντικατέστησε, ερμηνεύοντας το τραγούδι της Σοφίας Βέμπο «Ο άνθρωπός μου». Ήταν το πρώτο βήμα μιας λαμπρής καριέρας.

Το καλλιτεχνικό όνομα Μαρινέλλα υιοθέτησε το 1956, όταν εμφανιζόταν στο κέντρο «Πανόραμα» της Θεσσαλονίκης. Τον Αύγουστο του 1957 γνώρισε τον Στέλιο Καζαντζίδη και σύντομα ξεκίνησαν κοινές εμφανίσεις ως ντουέτο. Η Μαρινέλλα συμπλήρωνε μοναδικά τη βαθιά και σπάνια φωνή του Στέλιου, δημιουργώντας ένα ανεπανάληπτο δίδυμο.

Η επιτυχία τους σε Ελλάδα και εξωτερικό ήταν άμεση, με κοινές εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα και συμμετοχές σε ταινίες ήδη από το 1960. Συνολικά, η Μαρινέλλα εμφανίστηκε ως τραγουδίστρια σε 20 ταινίες.

Μετά το 1966 και τη λήξη του γάμου της με τον Καζαντζίδη, η καριέρα της απογειώθηκε. Με τα τραγούδια «Σταλιά-σταλιά» του Γιώργου Ζαμπέτα από την ταινία «Ο πιο καλός ο μαθητής» (1968) και «Άνοιξε πέτρα» του Μίμη Πλέσσα από την ταινία «Γοργόνες και Μάγκες», κατέκτησε οριστικά την αγάπη του κοινού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας της, η Μαρινέλλα κατόρθωσε να εξελίξει το ελληνικό τραγούδι. Όταν το λαϊκό τραγούδι μεταλλασσόταν σε ελαφρολαϊκό, η ίδια ήταν η πρώτη που αντιλήφθηκε τις νέες ανάγκες του κοινού. Όπως η ίδια έλεγε: «Έκανα πράγματα που δεν μπορούσαν να τα φανταστούν ότι θα κάνουν τραγουδίστριες… Εγώ σηκώθηκα από την καρέκλα».

Η δημοφιλία της ήταν τεράστια. Το 1973 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision με το τραγούδι «Κρασί, θάλασσα και τα’ αγόρι μου» του Γιώργου Κατσαρού σε στίχους Πυθαγόρα. Την ίδια περίοδο, έφερε στη ζωή την κόρη της, Τζορτζίνα Σερπιέρη, καρπό της σχέσης της με τον πρωταθλητή ιππασίας Φρέντυ Σερπιέρη, και συνδέθηκε προσωπικά και καλλιτεχνικά με τον Τόλη Βοσκόπουλο. Το τραγούδι τους «Εγώ κι εσύ» (Νοέμβριος 1974) γνώρισε τεράστια επιτυχία, όπως και οι κοινές τους εμφανίσεις στο κέντρο «Νεράιδα». Ο γάμος τους κράτησε έως το 1981.

Η Μαρινέλλα δεν δίστασε να πειραματιστεί και στις μπουάτ. Η συνεργασία της με τον Κώστα Χατζή στην μπουάτ «Σκορπιός» τον Μάρτιο του 1976 οδήγησε στον θρυλικό τριπλό δίσκο «Ρεσιτάλ», έναν από τους δέκα εμπορικότερους όλων των εποχών στην Ελλάδα, και σε κοινές εμφανίσεις με τεράστια απήχηση.

Στα 65 χρόνια της καριέρας της, η Μαρινέλλα ερμήνευσε αμέτρητα τραγούδια και κέρδισε την αγάπη και τον θαυμασμό του κοινού σε κάθε σκηνή, μέχρι και την τελευταία της εμφάνιση στο Ηρώδειο. Όπως η ίδια έλεγε, δεν φοβόταν το τέλος και αισθανόταν τυχερή που έζησε «όμορφα όχι μία, αλλά δεκάδες ζωές».

Η απώλειά της αφήνει κενό στην ελληνική μουσική σκηνή, αλλά η φωνή της και τα τραγούδια της θα παραμείνουν αξεπέραστα, συγκινώντας γενιές ολόκληρες.

Η αντισυμβατική ζωή της Μαρινέλλας

Πίσω από την εντυπωσιακή καριέρα και τις αμέτρητες επιτυχίες, ξεχώριζε ως μια δυναμική και αντισυμβατική γυναίκα. Δεν δίστασε να γίνει μητέρα εκτός γάμου, προκαλώντας σοκ στην ελληνική κοινωνία της εποχής.

Ο πρώτος μεγάλος έρωτας της ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης, με τον οποίο παντρεύτηκε στις 7 Μαΐου 1964. Η καλλιτεχνική τους συνεργασία τους οδήγησε στην απόλυτη δόξα, με τη Μαρινέλλα να στέκεται πάντα στο πλευρό του. Τον Σεπτέμβριο του 1966, μετά την απόφαση του Καζαντζίδη να αποσυρθεί από τις νυχτερινές εμφανίσεις, το ζευγάρι χώρισε φιλικά.

Σε συνέντευξή της το 2001, η Μαρινέλλα περιέγραψε τη γνωριμία και την κοινή πορεία τους: «Κατάλαβα αμέσως ότι υπήρχε αγάπη. Κοιταχτήκαμε στα μάτια και ερωτευτήκαμε, αν και αυτός ήταν 8-9 χρόνια μεγαλύτερος. Ήταν σπουδαίος τραγουδιστής και πολύ καλός άνθρωπος, ντροπαλός και σεμνός. Ντρεπόταν να μιλήσει για τη δουλειά και τα δικαιώματά του, και έτσι άρχισα εγώ να μιλάω για τις υποχρεώσεις του».

Για τον χωρισμό τους πρόσθεσε: «Καταλάβαμε ότι δεν του άρεσε η δουλειά τη νύχτα και αποσύρθηκε. Εγώ είχα οικογένεια και έπρεπε να συνεχίσω. Αυτό που δε μου άρεσε ήταν ότι δεν είχε το δικαίωμα να αποσυρθεί από το τραγούδι. Αυτό το ταλέντο μας το έδωσε ο Θεός για να το επιστρέψουμε στον κόσμο. Του έλεγα, “Πάμε έστω για μία συναυλία, όχι για τα λεφτά, αλλά για να σε ακούσει ο κόσμος”. Αλλά δεν ήθελε».

Το παιδί εκτός γάμου και ο «μυστικός» γάμος με τον Τόλη Βοσκόπουλο

Τη δεκαετία του 1970, η Μαρινέλλα επικεντρώθηκε στην καριέρα της ως σόλο καλλιτέχνης. Παράλληλα, τάραξε την κοινωνία ως ανύπαντρη μητέρα. Το 1975 γεννήθηκε η μοναχοκόρη της, Τζωρτζίνα (Γεωργία-Χριστίνα) Σερπιέρη, καρπός του έρωτά της με τον πρωταθλητή Ελλάδος στην ιππασία και επιχειρηματία Φρέντυ Σερπιέρη.

Στις 10 Νοεμβρίου 1975 παντρεύτηκε τον δεύτερο σύζυγό της, Τόλη Βοσκόπουλο, με τον οποίο είχε γνωριστεί το 1973, λίγο μετά τον χωρισμό του από τη Ζωή Λάσκαρη. Ο γάμος ήταν «μυστικός» και τελέστηκε στο διαμέρισμά της στο Παγκράτι, ενώ το ζευγάρι φορούσε τζιν παντελόνια.

Σε παλιότερη συνέντευξή της, η Μαρινέλλα θυμόταν: «Είχαμε μόνο έξι καλεσμένους κι εμείς το ζευγάρι. Εγώ φορούσα γιλέκο και μακριά φούστα και ο Τόλης τζιν παντελόνι. Παντρευτήκαμε στο σπίτι μου στο Παγκράτι. Ο παπάς ήταν εκεί, οι κουμπάροι μας, ο Γιώργος Κατσαρός με τη γυναίκα του, ο Φρέντυ Γερμανός με την κοπέλα του και η Λένα Παμέλα με τον άντρα της».

Ο Τόλης Βοσκόπουλος αφιέρωσε τον έρωτά τους στο τραγούδι «Εγώ κι εσύ» ή «Τα λόγια είναι περιττά», το οποίο ερμήνευσε η Μαρινέλλα πριν καταρρεύσει στη σκηνή του Ηρωδείου. Το ντουέτο τους γνώρισε τεράστια επιτυχία, ενώ το «Εσύ και εγώ» κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1974, στην πρώτη επέτειο του γάμου τους.

Ο Βοσκόπουλος είχε δηλώσει το 1973: «Η ευτυχία μας είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχει μεταξύ μας όχι μόνο ο έρωτας αλλά και αλληλοσεβασμός. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Τα ενδιαφέροντά μας και οι χαρές μας είναι κοινά».

Η Μαρινέλλα προσέθεσε:

«Είχα μόνο σοβαρές σχέσεις που κρατούσαν χρόνια. Όταν η Τζωρτζίνα ήταν 10 ετών και είχα πάρει διαζύγιο από τον Βοσκόπουλο – στην ουσία είχα ξεμπερδέψει, γιατί ο Τόλης δεν ήταν το πιο εύκολο αγόρι – αποφάσισα πως οι άντρες είχαν τελειώσει για μένα».

Το ζευγάρι χώρισε το 1981, αλλά διατήρησε φιλικές σχέσεις έως το τέλος της ζωής τους.

Αντισυμβατική και στη σκηνή

Από τη δεκαετία του 1980 και μετά, η Μαρινέλλα αναδείχθηκε σε πρωτοπόρο της ελληνικής μουσικής. Κάθε εμφάνισή της θύμιζε μιούζικαλ: μεγάλες ορχήστρες, κορυφαίοι μουσικοί, θεατρικός φωτισμός και κομψά, αέρινα φορέματα με εντυπωσιακά κοσμήματα.

Ανέδειξε τις δικές της «θεατράλε» κινήσεις με τα χέρια, που έγιναν σήμα κατατεθέν της, και μετέτρεπε κάθε τραγούδι σε μικρή σκηνική παράσταση. Αντισυμβατική και στη διαχείριση της εργασίας, επέβαλε όχι μόνο την Κυριακή ως ρεπό για τον εαυτό της, αλλά και οι μουσικοί της να πληρώνονται για αυτό.

Πηγή: ΕΡΤ, ΣΚΑΙ