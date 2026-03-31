Συναγερμός για την κακοκαιρία Erminio: Καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι - Σε Red Code η Αττική

Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας.

Νωρίτερα η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, το οποίο μάλιστα επικαιροποιήθηκε, καταγράφοντας πολύ ισχυρούς ανέμους και σφοδρές καταιγίδες το διήμερο Τετάρτη-Πέμπτη.

Αρκετές περιοχές βρίσκονται σε πορτοκαλί και κόκκινο συναγερμό, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, καθώς η κακοκαιρία Erminio φέρνει μεγάλα ύψη βροχής και θυελλώδεις ανέμους.

EMY: Οι περιοχές που θα χτυπήσει περισσότερο ο Erminio

Η κακοκαιρία Erminio θα χτυπήσει περισσότερο:

Την Τετάρτη 1/4

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες και στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο από το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στη Θεσσαλία και στις Σποράδες από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στην Πιερία από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Αττική από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

στ. Στις βόρειες Κυκλάδες από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

θ. Στην ανατολική Κρήτη τις απογευματινές - βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Την Πέμπτη 2/4

α. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και στα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).