Στα Ιεροσόλυμα η ελληνική αποστολή για το Άγιο Φως: Στις 18:30 με ειδική πτήση η άφιξή του στο Ελ. Βενιζέλος

Στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ήδη από τις 9:00 σήμερα το πρωί η ελληνική αποστολή που από το Ναό της Αναστάσεως και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, θα παραλάβει και θα μεταφέρει στην Αθήνα το Άγιο Φως.

Για λόγους ασφαλείας, στην αποστολή συμμετέχουν τρία άτομα.

Συγκεκριμένα το Άγιο Φως θα μεταφέρουν στην Αθήνα ο επικεφαλής της αποστολής και εκπρόσωπος της κυβέρνησης υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου.

Η ελληνική αποστολή θα παρακολουθήσει την τελετή αφής και στη συνέχεια, στο Πατριαρχείο ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ θα παραδώσει στον κ. Λοβέρδο το Άγιο Φως.

Η ειδική πτήση που πραγματοποιείται με κυβερνητικό αεροσκάφος αναμένεται να επιστρέψει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» περίπου στις 18:30-19:00.

Αμέσως μετά την άφιξη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το Άγιο Φως θα διανεμηθεί σε όλη τη χώρα μέσω τακτικών και έκτακτων πτήσεων των AEGEAN Airlines και Olympic Air, ώστε να φτάσει εγκαίρως στους προορισμούς πριν την Ανάσταση.

Συγκεκριμένα, έχουν οργανωθεί πτήσεις από την Αθήνα προς Ζάκυνθο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Μύκονο, Λήμνο, Σάμο (με συνέχεια προς Κω), Χίο, Καβάλα και Βόλο, ενώ από τον Βόλο θα πραγματοποιηθεί και επιπλέον σύνδεση προς Κεφαλονιά. Μέσω αυτού του προγράμματος, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί σε 11 συνολικά προορισμούς, προκειμένου να διανεμηθεί έγκαιρα στις τοπικές εκκλησίες σε όλη τη χώρα πριν τα μεσάνυχτα.

Στην Κύπρο με ειδική πτήση της AEGEAN το Άγιο Φως

Με έκτακτη ειδική πτήση της AEGEAN θα ταξιδέψει το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα στην Κύπρο, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, μεταφέροντας σε κάθε γωνιά του νησιού το μήνυμα της Ανάστασης και της ελπίδας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της AEGEAN, η άφιξη της πτήσης στο αεροδρόμιο «Γλαύκος Κληρίδης» της Λάρνακας από το Τελ Αβίβ αναμένεται στις 17:00 συνοδεία εκπροσώπων της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο που θα μεριμνήσουν για την επίσημη υποδοχή και τη διανομή του στις εκκλησίες.