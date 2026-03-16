Σήμερα η απολογία του Πολωνού για κατασκοπεία στη Σούδα

Απολογείται σήμερα ενώπιον του Ανακριτή, ο 58χρονος Πολωνός, στον οποίο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για κατασκοπεία.

Ο 58χρονος με τη βοήθεια διερμηνέα κατέθεσε την Παρασκευή στις εισαγγελικές αρχές, χωρίς ωστόσο τη νομική παράσταση κάποιου δικηγόρου, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Ο ίδιος υποστήριξε, ότι έστελνε το φωτογραφικό υλικό στην αδερφή του στην Πολωνία, καθώς ο σύζυγος της είναι στρατιωτικός και «του αρέσουν αυτά», όπως φέρεται να είπε χαρακτηριστικά.

Σε επιπλέον έρευνα στο βαν -τροχόσπιτο που διατηρούσε, βρέθηκαν και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως tablet, οι οποίες επίσης ελέγχονται.