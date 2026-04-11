Πώς θα κινηθούν μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ μέχρι την Τρίτη του Πάσχα

Οι τελευταίοι συρμοί του μετρό θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00 το Μεγάλο Σάββατο, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων ισχύει στα λεωφορεία και τρόλεϊ της Αθήνας.

Αναλυτικά οι αναχωρήσεις:

Για τον ηλεκτρικό (Γραμμή 1, Πειραιάς – Κηφισιά):

από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52,

από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.

Γραμμές 2 και 3 Μετρό:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:43,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:40,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 22:37,

από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42.

Τραμ Γραμμή 7:

από Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:44,

από Ακτή Ποσειδώνος προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:11.

Τραμ Γραμμή 6:

από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα στις 22:00,

από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη στις 22:45.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:00,

από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29,

από Ακτή Ποσειδώνος προς Σύνταγμα στις 21:28,

από Σύνταγμα προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:30.

Δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ

Στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ όλα τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται νωρίτερα το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (11.04.2026), προκειμένου να έχουν επιστρέψει στα αμαξοστάσια έως τις 23:00.