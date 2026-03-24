Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση για την 25η Μαρτίου στο Σύνταγμα (pics)

Ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας η μαθητική παρέλαση για την 25η Μαρτίου, με τους μαθητές να παρελαύνουν παρά τη βροχή που έπεφτε κατά διαστήματα.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ενώ από νωρίς στο Σύνταγμα είχαν συγκεντρωθεί εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, αρκετοί εκ των οποίων επέλεξαν εμφανίσεις στα χρώματα της γαλανόλευκης.

Την παρέλαση παρακολούθησε πλήθος κόσμου, καθως επίσης και εκπρόσωποι της πολιτειακής, πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου.

Ποιοι ήταν στην εξέδρα

Το «παρών» έδωσαν η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Παύλος Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ, ο Διονύσης Καλλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.