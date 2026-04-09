Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα: Στο «κόκκινο» οι κεντρικές αρτηρίες της Αττικής

Η μεγάλη φυγή των εκδρομέων για τις γιορτές του Πάσχα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την κίνηση στο οδικό δίκτυο της Αττικής να χτυπάει «κόκκινο» ήδη από νωρίς το μεσημέρι. Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν το κλεινόν άστυ, προκαλώντας έντονη συμφόρηση στις εθνικές οδούς και τις βασικές εισόδους-εξόδους της πρωτεύουσας.

Τα σημεία με τη μεγαλύτερη συμφόρηση

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στους εξής άξονες:

Λεωφόρος Κηφισού: Παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, με το ρεύμα προς Λαμία να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Αθηνών - Κορίνθου: Αυξημένη ροή οχημάτων από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τα διόδια της Ελευσίνας.

Αθηνών - Λαμίας: Πυκνή ροή από το ύψος της Αττικής Οδού προς την έξοδο.

Αττική Οδός: Καθυστερήσεις καταγράφονται στις εξόδους προς τις εθνικές οδούς, καθώς και στο τμήμα από το Μαρούσι προς την Ελευσίνα.

Μέτρα της Τροχαίας και συστάσεις

Η Τροχαία βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή, εφαρμόζοντας έκτακτα μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την πρόληψη ατυχημάτων.

Σημαντική υπενθύμιση: Ισχύουν περιορισμοί στην κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Συμβουλές για τους οδηγούς

Οπλιστείτε με υπομονή: Η κίνηση αναμένεται να παραμείνει αυξημένη μέχρι αργά το βράδυ.

Ενημερωθείτε για εναλλακτικές: Χρησιμοποιήστε εφαρμογές πλοήγησης για να αποφύγετε τα σημεία με το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα.

Τήρηση του ΚΟΚ: Η ασφάλεια προέχει, ειδικά σε ημέρες με τόσο μεγάλη κυκλοφοριακή φόρτιση.

Η έξοδος αναμένεται να συνεχιστεί με αμείωτη ένταση και αύριο, Μεγάλη Παρασκευή, καθώς οι τελευταίοι εκδρομείς θα αναχωρήσουν για τους προορισμούς τους.