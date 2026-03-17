Χωρίς ταξί από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή η Αττική

Χειρόφρενο τραβούν οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από σήμερα, καθώς οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές αντιδρούν σε διατάξεις του νομοσχεδίου για την ηλεκτροκίνηση και ξεκινούν εικοσιτετράωρες απεργιακές κινητοποιήσεις.

Η Αττική θα μείνει χωρίς ταξί από σήμερα Τρίτη 17 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου.

Οι οδηγοί ταξί εκφράζουν τη διαφωνία τους με διατάξεις του νομοσχεδίου, το οποίο και εισάγεται, αύριο, προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, και αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες και ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών.

Για το ίδιο θέμα και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστοποιεί πως έχει προγραμματίσει για σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της, προκειμένου να αποφασιστούν δράσεις και κινητοποιήσεις πανελλαδικά, προαναγγέλλοντας ωστόσο «πανελλαδικές αρχής γενομένης με 24ωρη απεργία σήμερα, Τρίτη, ημέρα εισαγωγής του νομοσχεδίου στην κοινοβουλευτική επιτροπή».

Οι αυτοκινητιστές, παράλληλα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε εξτρά κινητοποιήσεις και πορείες σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους.