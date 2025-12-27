Γ. Τσατραφύλλιας: Η κλιματική κρίση είναι ήδη παρούσα στη Μεσόγειο

Για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που αυξάνονται όλο και περισσότερο αλλά και για την κλιματική κρίση που απειλεί τον πλανήτη μας μιλά ο γνωστός Μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας με συνέντευξη του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τον Γιώργο Ψύλλια έχει ως εξής:

Γιατί τα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται πλέον τόσο συχνά και εκτός «εποχής»;

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν είναι νέο φαινόμενο, όμως η αυξανόμενη συχνότητά τους, η μεγαλύτερη έντασή τους και η εμφάνισή τους εκτός των συνηθισμένων εποχών αποτελούν σαφή ένδειξη της κλιματικής αλλαγής. Η άνοδος της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας και των θαλασσών «φορτίζει» το κλιματικό σύστημα με περισσότερη ενέργεια και υγρασία, προκαλώντας ισχυρότερες καταιγίδες, παρατεταμένους καύσωνες, αλλά και επεισόδια ψύχους σε ασυνήθιστες περιόδους.

Είναι ένας μεμονωμένος καύσωνας ή μια κακοκαιρία απόδειξη της κλιματικής αλλαγής;

Όχι, ένα μεμονωμένο φαινόμενο από μόνο του δεν αποτελεί απόδειξη της κλιματικής αλλαγής. Ο καιρός αφορά το «σήμερα», ενώ το κλίμα είναι το στατιστικό αποτύπωμα δεκαετιών. Ωστόσο, όταν τα ακραία φαινόμενα επαναλαμβάνονται με αυξανόμενη ένταση και διάρκεια, τότε δεν πρόκειται για σύμπτωση, αλλά για σαφή τάση. Η επιστήμη πλέον μπορεί να ποσοτικοποιήσει πόσο πιο πιθανό ή πιο έντονο έγινε ένα φαινόμενο λόγω της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

Γιατί η Μεσόγειος θεωρείται «hot spot» της κλιματικής κρίσης;

Η Μεσόγειος θεωρείται «hot spot» της κλιματικής κρίσης γιατί θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Ο συνδυασμός αυξανόμενων θερμοκρασιών, μειωμένων βροχοπτώσεων και παρατεταμένων ξηρών περιόδων οδηγεί σε περισσότερους καύσωνες, αυξημένο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών και έντονες πλημμύρες όταν βρέχει. Στη Μεσόγειο, η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα μελλοντικό σενάριο -- είναι ήδη παρούσα.

Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή την καθημερινότητά μας πέρα από τον καιρό;

Η κλιματική αλλαγή δεν επηρεάζει μόνο τον καιρό. Έχει επιπτώσεις στην υγεία, την αγροτική παραγωγή, τους υδάτινους πόρους, την ενεργειακή ζήτηση και την αστική ζωή. Περισσότερες νύχτες με υψηλές θερμοκρασίες, θερμικό στρες στις πόλεις και αυξημένη κατανάλωση ενέργειας δείχνουν ότι η κλιματική κρίση είναι επίσης ένα κοινωνικό ζήτημα που αγγίζει καθημερινά τη ζωή μας..

Υπάρχει ακόμη χρόνος να περιοριστούν οι επιπτώσεις ή είναι αργά;

Ο χρόνος για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δεν έχει τελειώσει, αλλά δεν είναι απεριόριστος. Κάθε δεκαετία καθυστέρησης αυξάνει το κόστος και τις συνέπειες. Η μείωση των εκπομπών, η προσαρμογή των πόλεων και η έγκαιρη πρόγνωση καιρού μπορούν να σώσουν ζωές και υποδομές. Η γνώση υπάρχει - το ζητούμενο είναι η δράση.

Και κάτι πιο προσωπικό. Γιατί ασχοληθήκατε με την μετεωρολογία και τι σπουδές χρειάζονται ;

Η επιλογή των σπουδών μου δεν ήταν τυχαία. Μεγαλώνοντας στο φυσικό περιβάλλον της Κεφαλονιάς, μαγεύτηκα από τους νόμους που διέπουν τη φύση και γεννήθηκε μέσα μου η επιθυμία να την προσεγγίσω σε επιστημονικό επίπεδο. Η μετεωρολογία συνδυάζει επιστήμη, μαθηματικά, φυσική και στατιστική, και μου δίνει τη δυνατότητα να βλέπω τη σύνδεση ανάμεσα στη φύση και την κοινωνία. Για να ασχοληθεί κάποιος επαγγελματικά με τον καιρό πρέπει να κάνει 6 χρόνια πανεπιστημιακές σπουδές. Χρειάζονται 4 χρόνια προπτυχιακές σπουδές στη Φυσική ή τα Μαθηματικά και 2 χρόνια μεταπτυχιακές , στη Μετεωρολογία και το Περιβάλλον. Ακόμη ένα μεταπτυχιακό με ειδίκευση στη Στατιστική ανοίγει ακόμη περισσότερο τους ορίζοντες.