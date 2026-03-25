Φωτιά σε δάσος στα Μαυράτα Κεφαλονιάς, σηκώθηκε αεροσκάφος

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε δάσος στα Μαυράτα Κεφαλονιάς.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και πλέον επιχειρούν 24 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και ένα αεροσκάφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Η φωτιά καίει σε ένα σημείο με δύσβατο ανάγλυφο, γεγονός που καθιστά το έργο της Πυροσβεστικής δύσκολο.