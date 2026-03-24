Ελεύθερος υπό όρους με εγγύηση 50.000 ευρώ ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης

Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην Ανακρίτρια ο ιδιοκτήτης γκαλερί Γιώργος Τσαγκαράκης κατηγορούμενος για σωρεία αδικημάτων που αφορούν την κατοχή και διάθεση πλαστών έργων τέχνης, υπεξαίρεσης μνημείων μεγάλης αξίας, νομιμοποίησης εσόδων από παραμονή δραστηριότητα κ.α.

Στον κατηγορούμενο, με σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, επιβλήθηκε υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από την χώρα, καταβολή εγγυοδοσίας που ορίστηκε σε ποσό 50 χιλιάδων ευρώ και απαγόρευση πώλησης, κατοχής, αγοράς και διάθεσης αρχαιοτήτων. Στον γκαλερίστα επιτρέπεται η ενασχόληση με πίνακες μόνο εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό γνησιότητας.

Συγκατηγορούμενη του γκαλερίστα στην υπόθεση, η οποία απολογήθηκε πρώτη κατά την διαδικασία ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, είναι και μία υπάλληλος στην επιχείρηση του, στην οποία αποδίδεται κατοχή κινητού μνημείου μεγάλης αξίας προϊόντος εγκλήματος. Η υπάλληλος αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.

Ο προβεβλημένος γκαλερίστας είναι αντιμέτωπος με κατηγορητήριο που συντάχθηκε σε βάρος του μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προς την οποία εδώ και λίγο καιρό έφθασαν καταγγελίες για αντικείμενα, κυρίως πίνακες, που έθετε προς πώληση.

Σύμφωνα με πληροφορίες η τελευταία καταγγελία που έγινε στις αρχές αφορούσε βίντεο που ανάρτησε ο κατηγορούμενος, στο οποίο έθετε προς πώληση Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, για το οποίο ο κατηγορούμενος έλεγε προς τους υποψήφιους αγοραστές ότι πρόκειται για "συλλεκτικό, μουσειακό Ευαγγέλιο που γράφτηκε το 1745 στη Βενετία".

Οι διωκτικές αρχές κατέσχεσαν σε αποθήκες του κ. Τσαγκαράκη σωρεία έργων με υπογραφή επιφανών Ελλήνων ζωγράφων που σύμφωνα με την δικογραφία, είναι προϊόντα πλαστογραφίας.Ο ίδιος φέρεται κατά την απολογία του να έδωσε την δική του εκδοχή για όσα του καταλογίζονται αρνούμενος τις κατηγορίες.