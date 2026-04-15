«Διθύραμβοι» της Telegraph για το Μετρό Θεσσαλονίκης: Μετέτρεψε την πόλη στον καλύτερο παραθαλάσσιο προορισμό της Ευρωπής

Το μετρό αναβαθμίζει δυναμικά τη Θεσσαλονίκη, γεγονός που αποτυπώνεται και στην ένθερμη αποδοχή του από τους πολίτες: ήδη 36,8 εκατομμύρια επιβάτες το έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι και την Τρίτη μετά το Πάσχα. Παράλληλα, οι χρήστες δείχνουν σεβασμό στους χώρους, καθώς οι σταθμοί διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. Την ίδια στιγμή, το έργο ενισχύει σημαντικά τη θέση της πόλης στον διεθνή τουριστικό χάρτη.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από ιδιαίτερα θετικό δημοσίευμα της The Telegraph, το οποίο εξυμνεί τη Θεσσαλονίκη στη νέα εποχή του μετρό. Το άρθρο, με τίτλο «Ένα νέο δίκτυο μετρό μετέτρεψε αυτή τη γαλήνια πόλη στον καλύτερο αστικό παραθαλάσσιο προορισμό της Ευρώπης» και υπότιτλο που αναδεικνύει την αυξημένη προσβασιμότητα και τη γοητεία της πόλης, υπογράφεται από τον ταξιδιωτικό συντάκτη Κρίστοφερ Μπινλαντ, ο οποίος επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη και κατέγραψε τις εμπειρίες του.

Το δημοσίευμα αυτό αναμένεται να ικανοποιήσει ιδιαίτερα τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, μαζί με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ανέλαβε καθοριστικό ρόλο σε κρίσιμες αποφάσεις για την υλοποίηση του έργου, όπως η διαχείριση των αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου. Αντίστοιχα, θετική είναι και η απήχηση για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, και ειδικότερα για τον υφυπουργό Υποδομών Νίκος Ταχιάος.

Ο Βρετανός συντάκτης εστιάζει κυρίως στην εμπειρία που είχε κάτω από την πόλη, περιγράφοντας όσα είδε και έζησε στους υπόγειους χώρους του μετρό. Μάλιστα, επιλέγει να ξεκινήσει το άρθρο του από τον σταθμό Βενιζέλου, εντυπωσιασμένος από τα «υπέροχα αρχαία» που εκτίθενται εκεί, και αναφέρεται στον διάλογο που είχε με τον σταθμάρχη κατά την επίσκεψή του.

«Μια φωνή ούρλιαξε από την κορυφή της κυλιόμενης σκάλας. ‘’Γεια! Μιλάτε αγγλικά;’’ και ετοιμάστηκα για μια αυστηρή επίπληξη επειδή κινηματογραφούσα ανεκτίμητα αρχαιολογικά ευρήματα χωρίς άδεια. Αλλά τότε εμφανίστηκε ένα φιλικό πρόσωπο.

‘’Θα κρατήσω τον σταθμό ανοιχτό για πέντε λεπτά ακόμα για να ρίξετε μια ματιά στο μουσείο».

Ήταν μεσάνυχτα και ο χαμογελαστός σταθμάρχης της Βενιζέλου αναμφίβολα ήθελε να γυρίσει σπίτι στην οικογένειά του - αλλά βλέποντας αυτόν τον μοναχικό τουρίστα, η υπερηφάνειά του για τη Θεσσαλονίκη είχε υπερισχύσει.

Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς σταθμούς που είδα ποτέ!

Και συνεχίζει ο Βρετανός συντάκτης με τις εντυπώσεις του για το σταθμό της Βενιζέλου: «Σίγουρα υπάρχουν πολλά για τα οποία μπορεί να ήταν περήφανος. Ήμουν στην πόλη μόλις μία ώρα και βρέθηκα ήδη σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς σταθμούς του μετρό που είχα δει ποτέ. Η Βενιζέλου βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας, αλλά η Θεσσαλονίκη υπήρξε επίσης ένα ρωμαϊκό, βυζαντινό, εβραϊκό και οθωμανικό κέντρο - και ήταν αυτά τα στρώματα ιστορίας που απλώθηκαν μπροστά μου τόσο συναρπαστικά. Από κάτω μου απλωνόταν μια αρχαία οδός, τόσο τέλεια διατηρημένη που σχεδόν περίμενες ότι κάποιος ντόπιος θα έβγαινε από ένα από τα κτίρια για να πουλήσει ελιές», γράφει ο Christopher Beanland, που είναι ενήμερος για το τι προηγήθηκε πριν κτιστεί ο συγκεκριμένος σταθμός.

Η μελλοντική επέκταση του μετρό

Ο Κρίστοφερ Μπίλαντ κλείνει το ιδιαίτερα θετικό του άρθρο για τη Θεσσαλονίκη στρέφοντας την προσοχή του στο μέλλον και ειδικά στην αναγκαία επέκταση του μετρό προς το αεροδρόμιο.

Όπως σημειώνει, μόλις χρειάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο και αναγκάστηκε να πάρει ταξί —εμπλεκόμενος μάλιστα στη συνηθισμένη διαδικασία παζαριού— συνειδητοποίησε πόσο άνετη και απροβλημάτιστη ήταν η μετακίνησή του με το μετρό σε όλη τη διάρκεια της παραμονής του. Ωστόσο, καταλήγει καθησυχαστικά, επισημαίνοντας ότι η επόμενη προτεραιότητα του έργου είναι ακριβώς αυτή: η επέκταση της γραμμής που θα συνδέει απευθείας την πόλη με το αεροδρόμιο.