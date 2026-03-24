Απολογείται σήμερα για τέσσερα κακουργήματα ο Γ. Τσαγκαράκης

Απολογείται σήμερα ενώπιον του ανακριτή ο γνωστός γκαλερίστας, Γιώργος Τσαγκαράκης, ο οποίος κατηγορείται για τέσσερα κακουργήματα.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ η υπόθεση φαίνεται να ξεκίνησε μετά από email που απέστειλε στις Αρχές ένας Κύπριος βυζαντινολόγος.

ΕΛ.ΑΣ.: Υπήρχαν καταγγελίες για πλαστά έργα τέχνης πριν την παρέμβαση του βυζαντινολόγου

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε πως πριν από την παρέμβαση του Κύπριου βυζαντινολόγου, ήδη υπήρχαν καταγγελίες, από τις 24 Φεβρουαρίου, τόσο ανώνυμες όσο και επώνυμες, σχετικά με δημοπρασίες και πωλήσεις πλαστών έργων τέχνης από τον συγκεκριμένο οίκο. Θύματα της γκαλερί υποστήριξαν ότι τα έργα που εμφανίζονταν στις εκπομπές συχνά δεν αντιστοιχούσαν στα τελικά αντικείμενα που αποκτούσαν.

Αρχαία ανεκτίμητης αξίας και πλαστά έργα τέχνης

Σε έφοδο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, την Παρασκευή 20 Μαρτίου, στην γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη στη Γλυφάδα, σε σπίτια και σε αυτοκίνητα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

321 έργα τέχνης (τα περισσότερα από τα οποία αποδείχθηκαν πλαστά)

τέσσερις ξύλινες αρχαίες ιερές εικόνες,

Ιερό Ευαγγέλιο,

τρεις αρχαίοι αμφορείς,

οινοχόη και πίθος βυζαντινής περιόδου,

226.760 ευρώ,

32.607 δολάρια,

περίστροφο,

45 φυσίγγια,

τρεις μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων,

πλήθος εγγράφων

Η υπόθεση αναμένεται να εξελιχθεί σε σημαντικό σημείο αναφοράς για την ελληνική αγορά τέχνης, αναδεικνύοντας ζητήματα ελέγχου και διαφάνειας στις δημοπρασίες έργων και αρχαιοτήτων.

Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. στην γκαλερί

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκε επίσης το ποσό των 190.000 ευρώ, ενώ συνελήφθη και μία γυναίκα, υπάλληλος της γκαλερί, η οποία φέρεται να είχε στην κατοχή της το ευαγγέλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο αντικείμενο της είχε δοθεί από τον ιδιοκτήτη, προκειμένου να το κρύψει, όταν εκείνος αντιλήφθηκε ότι επίκειται έλεγχος από τις αρχές.

Πώς ξετυλίχθηκε το «κουβάρι» της υπόθεσης

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στη ΔΑΟΕ από άτομα του χώρου της τέχνης και συλλέκτες, οι οποίοι είχαν εκφράσει υποψίες για τη γνησιότητα έργων που εκτίθεντο ή δημοπρατούνταν μέσω της συγκεκριμένης γκαλερί.

Η αφορμή για την έναρξη της επιχείρησης δόθηκε από βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορούσε την παρουσίαση του ευαγγελίου, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, οι αρχές έχουν δεχθεί ήδη πλήθος τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων από πολίτες που έχουν αγοράσει έργα από τη γκαλερί και εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να πρόκειται για πλαστά. Οι ενδιαφερόμενοι ζητούν οδηγίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, προκειμένου να διαπιστωθεί η αυθεντικότητα των έργων που έχουν στην κατοχή τους.