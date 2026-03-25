25η Μαρτίου: Σε εξέλιξη η στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα (pics)

Η στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ακόμα, παρόντες στην παρέλαση είναι όλοι οι εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου και η στραυιωτική ηγεία.

Στην παρέλαση λαμβάνουν μέρος των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, στρατιωτικών σχολών, ειδικών μονάδων και Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς ενώ κατά τη διάρκειά της θα πετάξουν στον ουρανό της πρωτεύουσας μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Σημειώνεται ότι το κέντρο της Αθήνας είναι από νωρίς γεμάτο από κόσμο που θέλει να παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση και να τιμήσει τις Ένοπλες Δυνάμεις

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν σήμερα στις 06:21 με ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και εκτέλεση Εωθινού από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Στις 08:00, πραγματοποιήθηκε η επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ενώ στις 10:00, πραγματοποιήθηκε δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών.

Τέλος, στις 18:41, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποστολή της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και ταυτόχρονα ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

Επιπλέον, σε όλη την επικράτεια πραγματοποιούνται οι εξής εκδηλώσεις:

Παρελάσεις στρατιωτικών τμημάτων.

Γενικός σημαιοστολισμός των μονάδων, στρατιωτικών Καταστημάτων και πολεμικών πλοίων από την 08:00 το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου μέχρι και τη δύση του ηλίου της Τετάρτης 25 Μαρτίου.

Φωταγώγηση των μονάδων, στρατιωτικών καταστημάτων και πολεμικών πλοίων κατά τις βραδινές ώρες της Τρίτης 24 και Τετάρτης 25 Μαρτίου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τις 10.00 η ώρα, καθώς και απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης αυτών από τις 06.00 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου περιλαμβάνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εθνική επέτειο. Συγκεκριμένα η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε διακοπή κυκλοφορίας:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Μετρό: Κλειστός ο σταθμός «Σύνταγμα»

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ λόγω της διεξαγωγής παρελάσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ:

Κλειστός είναι από τις 8 το πρωί ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα». Μέχρι το πέρας των παρελάσεων οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Τα δρομολόγια του ΤΡΑΜ:

Στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» την Τρίτη 24/3 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» (Πικροδάφνη – Λ. Βουλιαγμένης – Πικροδάφνη) από τις 8 το πρωί και την Τετάρτη 25/03 τη στάση «Φιξ» (Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη) από την έναρξη λειτουργίας και μέχρι το πέρας των παρελάσεων.

Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» την Τετάρτη 25/03 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» (Ασκληπιείο Βούλας – Σεφ – Ασκληπιείο Βούλας) από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και τη στάση «Π. Δημαρχείο» (Π. Δημαρχείο – Σεφ – Π. Δημαρχείο) από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι.