Volkswagen: Μείωση των πωλήσεων και της παραγωγής στην Κίνα λόγω έλλειψης ημιαγωγών

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen ανακοίνωσε σήμερα ότι έχασε δεκάδες χιλιάδες πωλήσεις αυτοκινήτων στην Κίνα, καθώς η παγκόσμια έλλειψη ημιαγωγών επηρέασε την παραγωγή τον Δεκέμβριο.

Η Volkswagen είναι η μεγαλύτερη ξένη αυτοκινητοβιομηχανία στην Κίνα, την μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων παγκοσμίως.

Άλλες μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Ford Motor Co, η Toyota Motor Corp και η Nissan Motor Co Ltd, ανακοίνωσαν ότι θα μειώσουν την παραγωγή τους αυτόν τον μήνα λόγω της έλλειψης ημιαγωγών.