Ο Μασκ μπορεί να επαναδιαπραγματευτεί την εξαγορά του Twitter

Η προσφορά 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων του Έλον Μασκ για την απόκτηση της Twitter θα μπορούσε να επανεκτιμηθεί προς τα κάτω εάν ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου αποχωρήσει από τη συμφωνία, προειδοποιεί η Hindenburg Research, εταιρεία αναλύσεων που εστιάζει στην ελεγκτική λογιστική έρευνα

«Ο Μασκ κρατάει όλα τα χαρτιά σε αυτήν την περίπτωση», αναφέρει η Hindenburg που προσθέτει ότι «εάν η προσφορά του Έλον Μασκ για το Twitter εξαφανιζόταν αύριο, τα ίδια κεφάλαια του Twitter θα έπεφταν κατά 50% από τα τρέχοντα επίπεδα. Κατά συνέπεια, βλέπουμε σημαντικό κίνδυνο η συμφωνία να επανεκτιμηθεί χαμηλότερα»

Οι μετοχές της πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης υποχώρησαν έως και 4% εν μέσω ευρύτερης πτώσης της αγοράς και άγγιξαν τα 47,76 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδό τους από τότε που ο Μασκ έκανε την προσφορά 54,20 δολαρίων ανά μετοχή τον Απρίλιο, την οποία χαρακτήρισε ως την «καλύτερη και τελική» του πρόταση.

Το Twitter αρνήθηκε να σχολιάσει. «Ενδιαφέρον. Μην ξεχνάς να κοιτάς τη φωτεινή πλευρά της ζωής μερικές φορές!», έγραψε ο Μασκ στο Twitter σε μια ανάλαφρη απάντηση, στην οποία η Hindenburg ανταπάντησε ότι αναμένει ότι οι μέτοχοι της Tesla θα τον ευχαριστήσουν εάν η συμφωνία γίνει σε "πιο λογική τιμή".

Interesting. Don’t forget to look on the bright side of life sometimes!