Ο Brad Keywell από τις ΗΠΑ κατέκτησε τον τίτλο EY World Entrepreneur Of The Year™ 2019

Τον τίτλο EY World Entrepreneur Of The Year™ 2019 κατέκτησε ο Brad Keywell, Διευθύνων Σύμβουλος της Uptake Technologies, Inc., από τις ΗΠΑ, στη διάρκεια Τελετής Απονομής, που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό το περασμένο Σάββατο. Ο Αμερικανός επιχειρηματίας ξεχώρισε μεταξύ 57 υποψηφίων από 47 χώρες και περιοχές.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο θεσμός του EY World Entrepreneur Of The Year™ αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παγκοσμίως, αφιερωμένους στην επιχειρηματικότητα. Με περισσότερους από 20.000 συμμετέχοντες από περίπου 65 χώρες, η μοναδική αυτή βράβευση αναγνωρίζεται διεθνώς τόσο από τον επιχειρηματικό κόσμο, όσο και από κυβερνητικούς και θεσμικούς φορείς. Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα ΕΥ Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια.

Ποιος είναι ο νικητής του τίτλου EY World Entrepreneur Of The Year™ 2019

Ο Brad Keywell, 49 ετών, ίδρυσε την Uptake Technologies, Inc., το 2014, έχοντας ήδη ιδρύσει έξι ακόμα εταιρείες, μεταξύ άλλων την Groupon, οι οποίες, συγκεντρωτικά, ξεπερνούν τα 6 δις δολάρια σε έσοδα. Η Uptake Technologies, Inc., η οποία αποτελεί έναν πάροχο λογισμικού προγνωστικών analytics, κατάφερε να αναπτυχθεί ραγδαία και να γίνει η πρώτη start-up που κατάφερε να αγγίξει τα 2 δις δολ. σε αξία, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, κατάφερε να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό της από τα 50, στα 750 άτομα, ενώ συνεργάζεται πλέον με δεκάδες βιομηχανικές επιχειρήσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους, με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ).