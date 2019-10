ΝΑΤΟ: Χρειάζονται αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας για τα δίκτυα 5G

Με το «βλέμμα» στην κινεζική Huawei συνεδρίασαν οι υπουργοί Άμυνας των χωρών μελών του NATO και προχώρησαν στη θέσπιση πιο αυστηρών προτύπων ασφαλείας στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας πέμπτης γενιάς (5G), καθώς σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού Γενς Στόλτενμπεργκ εντείνονται οι ανησυχίες των συμμάχων για τους κινδύνους που εγκυμονεί η συμμετοχή του κολοσσού στην ανάπτυξη των δικτύων 5G.

Σύμφωνα με τους φόβους των Ευρωπαίων, η τεχνολογία της κινεζικής κρατικής εταιρείας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για κατασκοπεία, πράγμα που η ίδια διαψεύδει κατηγορηματικά.

#NATO Defence Ministers have agreed baseline requirements for 5G networks. All Allies need reliable communications systems, conduct thorough risk assessments & consider the consequences of foreign ownership, control or direct investment. pic.twitter.com/mIZ2tQkLD6