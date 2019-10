Με μια νέα αγοραστική εμπειρία, η ΑΒ Βασιλόπουλος φροντίζει τους 2,5 εκατομμύρια πελάτες της

Με ελληνικό... DNA και μια πορεία 80 χρόνων, με συνεχή λειτουργία από το 1939 όταν τα αδέρφια Βασιλόπουλοι άνοιξαν το πρώτο κατάστημα, η ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεχίζει να χαράσσει νέους δρόμους στο χώρο της λιανικής των τροφίμων, με πρωτοπορία και καινοτομία σε όλα τα επίπεδα.

Η αλυσίδα, που απασχολεί πάνω από 14.000 εργαζόμενους και μετρά περισσότερα από 490 καταστήματα σε όλη τη χώρα, βρίσκεται στο κατώφλι μιας νέας εποχής, οριοθετώντας και οδηγώντας τις εξελίξεις στον κλάδο.

Με αίσθημα καθήκοντος αλλά και ευθύνης, η ΑΒ Βασιλόπουλος, ενισχύει ακόμα περισσότερο τη σχέση με τους πελάτες της, προχωρά σε σημαντικές δεσμεύσεις για το περιβάλλον και την κοινωνία, ευρύτερα, διαμορφώνοντας το αύριο.

«Για εμάς, ο άνθρωπος είναι πάντα στο κέντρο. Μέσα από τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας αντλούμε ενέργεια, ζωή και δύναμη για να προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Σε όλους και σε καθέναν ξεχωριστά. Γιατί, για εμάς, κάθε πελάτης είναι μοναδικός! Κι όπως ο πελάτης αλλάζει, έτσι αλλάζουμε κι εμείς μαζί του, όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Σταύρου.

Σε εκδήλωση που έγινε την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, στο Κτίριο 56 του Ελληνικού Κόσμου, μπροστά σε ένα κοινό 500 key stakeholders, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Βασίλης Σταύρου, ανακοίνωσε τη νέα αγοραστική εμπειρία ΑΒ, που σηματοδοτεί τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία φροντίζει τους 2,5 εκατομμύρια πελάτες της.

H εκδήλωση έλαβε χώρα σ' ένα σκηνικό εμπνευσμένο από την ελληνική ύπαιθρο, με στοιχεία της φύσης, ένα δέντρο που αντανακλά τις αξίες της ΑΒ και ένα σπίτι που συμβολίζει τη θέση που έχει επάξια κερδίσει στο τραπέζι κάθε ελληνικού νοικοκυριού. Με μια σειρά από θεατρικά δρώμενα, ξεδιπλώθηκε η πορεία της ΑΒ μέχρι σήμερα, αλλά και οι δεσμεύσεις της για το μέλλον.

Η νέα αγοραστική εμπειρία ΑΒ



Σε αυτήν την κατεύθυνση, η ΑΒ παρουσίασε τα νέα concepts σε προϊόντα και κατηγορίες, και νέες τεχνολογικές εφαρμογές, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του σύγχρονου πελάτη και σύντομα θα φιλοξενηθούν στα καταστήματά της μέσα από ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Επίσης, ανακοίνωσε την εξέλιξη του προγράμματος πιστότητας AB Plus με στοχευμένες προσφορές και περιεχόμενο, ενώ δεσμεύθηκε σε δράσεις που αφορούν στο περιβάλλον και την κοινωνία, για έναν καλύτερο κόσμο, για όλους.

Με ανοιχτό μυαλό, υψηλή τεχνογνωσία, διαρκή αναζήτηση, και σεβασμό στις προτιμήσεις και τον χρόνο του κάθε πελάτη, η ΑΒ δεσμεύεται να προσφέρει μια μοναδική αγοραστική εμπειρία, να κάνει τη διαφορά μέσα από τα προϊόντα της, να βάζει την τεχνολογία στην υπηρεσία της καθημερινότητας των πελατών της και να είναι σημείο αναφοράς μέσα από την προσφορά της στις τοπικές κοινωνίες.

Εξελιγμένο πρόγραμμα πιστότητας

Η εταιρεία εξελίσσει το πρόγραμμα πιστότητας AB Plus ώστε να αναπτύξει προσωπική, ποιοτική επαφή με κάθε πελάτη ξεχωριστά και να μπορεί να προσφέρει σε κάθε έναν, αυτά που χρειάζεται. Κάθε πελάτης της ΑΒ πλέον έχει πρόσβαση σε στοχευμένο περιεχόμενο και προσφορές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του και τις αγοραστικές προτιμήσεις του, και ενεργοποιεί απλά και γρήγορα προϊοντικές προτάσεις που απευθύνονται μόνο σε εκείνον.

Με αυτόν τον τρόπο, το αγοραστικό ταξίδι στην ΑΒ γίνεται το δικό του προσωπικό αγοραστικό ταξίδι, μια εμπειρία που μπορεί να ξεκινάει από όπου κι αν βρίσκεται και ολοκληρώνεται είτε στον online κόσμο της ΑΒ μέσω του click2shop, είτε στο φυσικό κατάστημα και μάλιστα με επιπλέον επιβράβευση έξτρα πόντων στην ΑΒ Plus κάρτα του.

Νέα concepts και νέες προϊοντικές κατηγορίες

Οριοθετώντας τις εξελίξεις για τη νέα εποχή, η ΑΒ Βασιλόπουλος εισάγει νέα concepts και νέες προϊοντικές κατηγορίες, διαμορφώνοντας ειδικά διαμορφωμένους χώρους στα καταστήματά της:

Αρμονία: Πρόκειται για ειδικό χώρο με επιλογές από βιολογικά προϊόντα, προϊόντα ειδικής διατροφής όπως επιλογές για vegans, προϊόντα χωρίς γλουτένη, με χαμηλά λιπαρά, με υψηλή πρωτεΐνη, χωρίς ζάχαρη, προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και φυτικά καλλυντικά.

Juice bar: «Γωνιές» για τους πελάτες που θέλουν να απολαμβάνουν φρέσκους φυσικούς χυμούς και υγιεινά smoothies, είτε κάνοντας τους συνδυασμούς φρούτων και λαχανικών που επιθυμούν είτε επιλέγοντας από τις προτάσεις της ΑΒ.

La Fromagerie: Ειδικά διαμορφωμένος χώρος με μεγάλη ποικιλία από εκλεκτά τυριά από όλο τον κόσμο. Παράλληλα, εξειδικευμένος σύμβουλος θα ενημερώνει για τις ιδιαιτερότητες και τα γευστικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος, θα προτείνει συνδυασμούς με αλλαντικά αλλά και προτάσεις wine pairing για ιδιαίτερες ή και καθημερινές περιστάσεις.

Έτοιμα Γεύματα ΑΒ: Το project ήδη «τρέχει» με εξαιρετική επιτυχία εδώ και κάποιους μήνες, όπου σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν το αγαπημένο τους πιάτο από την μεγάλη και πλούσια γκάμα «Ετοίμων Γευμάτων ΑΒ You’ll love» με την υπογραφή του Άκη Πετρετζίκη.

Grab & Go: Ένας νέος χώρος για να απολαμβάνει κάθε πελάτης κάτι γρήγορο και νόστιμο on the go.

Νέες τεχνολογικές εφαρμογές για ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση

Η τεχνολογία και οι δυνατότητες που αυτή δίνει είναι διαχρονικός σύμμαχος για την ΑΒ καθώς ενδυναμώνει τη σχέση με τους πελάτες της, ενώ οι νέες τεχνολογικές εφαρμογές στοχεύουν σε ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση και αναβαθμισμένη αγοραστική εμπειρία.

Κιόσκια (Ψηφιακά σημεία πληροφοριών) για προσφορές, χρήσιμες πληροφορίες, παιχνίδια, νέα προϊόντα και συνταγές.

(Ψηφιακά σημεία πληροφοριών) για προσφορές, χρήσιμες πληροφορίες, παιχνίδια, νέα προϊόντα και συνταγές. Ψηφιακές οθόνες , όπου οι πελάτες θα βλέπουν προσφορές και χρήσιμες πληροφορίες για τα προϊόντα, τα νέα και τις υπηρεσίες της εταιρείας.

, όπου οι πελάτες θα βλέπουν προσφορές και χρήσιμες πληροφορίες για τα προϊόντα, τα νέα και τις υπηρεσίες της εταιρείας. Μηχανισμός για σειρά προτεραιότητας , με ειδοποίηση στο κινητό για την εξοικονόμηση χρόνου μέσα στο κατάστημα ΑΒ.

, με ειδοποίηση στο κινητό για την εξοικονόμηση χρόνου μέσα στο κατάστημα ΑΒ. Αυτόματα ταμεία για γρήγορη κι εύκολη ολοκλήρωση των καθημερινών αγορών, με μετρητά ή κάρτα.

για γρήγορη κι εύκολη ολοκλήρωση των καθημερινών αγορών, με μετρητά ή κάρτα. Pepper, το φιλικό ρομπότ που θα υποδέχεται και θα εξυπηρετεί εκείνους που εμπιστεύονται τα καταστήματά ΑΒ Ελληνικού και AB Μακεδονίας.

Οι δεσμεύσεις της ΑΒ Βασιλόπουλος για έναν καλύτερο κόσμο

Όλες οι παραπάνω πρωτοποριακές τεχνολογίες και concepts συμπληρώνονται από τις δεσμεύσεις της εταιρείας για το περιβάλλον και τον πλανήτη που είναι το σπίτι όλων μας, για έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας.

Συγκεκριμένα η ΑΒ Βασιλόπουλος δεσμεύεται να περιορίσει τη σπατάλη τροφίμων κατά 50% μέχρι το 2025. Για να πετύχει αυτό το στόχο, όπως ανακοινώθηκε, θα προχωρήσει σε:

αύξηση των δωρεών τροφίμων σε φορείς και συνανθρώπους μας που έχουν πραγματικά ανάγκη

διερεύνηση και αξιολόγηση της σπατάλης τροφίμων στη δική της εφοδιαστική αλυσίδα σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το WWF

ίδρυση της 1ης Εθνικής Συμμαχίας για την Σπατάλη Τροφίμων σε συνεργασία με το ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επιπλέον, η ΑΒ Βασιλόπουλος δεσμεύεται μέχρι το 2025 να μειώσει το πλαστικό κατά 50%. Έτσι η εταιρεία θα προχωρήσει σε:

κατάργηση της πώλησης πλαστικών μιας χρήσης από τα καταστήματά της μέσα στο 2020.

μείωση του βάρους του πλαστικού σε πολλές συσκευασίες και

αντικατάσταση του 100% των υπόλοιπων πλαστικών συσκευασιών με συσκευασίες από ανακυκλώσιμο, ανακυκλωμένο ή κομποστοποιήσιμο υλικό.

Η μέριμνα για το περιβάλλον συνεχίζεται μέσα από δυναμικές λύσεις που κάνουν τη διαφορά. Γιατί όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΒ, Βασίλης Σταύρου:

«Εμείς οι «μεγάλοι» έχουμε ευθύνη να προστατεύσουμε τον πλανήτη, το σπίτι όλων μας, για τα παιδιά μας, για όλη τη νέα γενιά. Για το μεγάλο μας «σπίτι», η ΑΒ είναι εδώ και θα είναι εδώ, ώστε μαζί να αναλάβουμε σήμερα δράση και να αλλάξουμε συνήθειες, για το περιβάλλον και την κοινωνία».