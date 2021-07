H οθόνη The Wall 2021 της Samsung είναι πλέον διαθέσιμη παγκοσμίως

Η κολοσσιαία οθόνη της The Wall ξεπερνά τις 1.000 ίντσες, δημιουργώντας έναν εκτεταμένο καμβά για προβολή περιεχομένου

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε την παγκόσμια διάθεση του μοντέλου για το 2021 της αρθρωτής οθόνης The Wall (ονομασία μοντέλου: IWA). Με νέα τεχνολογία επεξεργασίας AI, αναβαθμισμένο ρυθμό ανανέωσης οθόνης 120Hz, και ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης, η φετινή The Wall επαναπροσδιορίζει για ακόμη μια φορά την τεχνολογία οθόνης για να παρέχει στις επιχειρήσεις απεριόριστη ευελιξία κατά την προβολή περιεχομένου.

«Στόχος μας στη Samsung είναι η δημιουργία των πιο καινοτόμων οθονών για όσους πρωτοστατούν στη δημιουργία βίντεο και εταιρικών εμπειριών», δήλωσε ο Hyesung Ha, Senior Vice President του Visual Display Business στη Samsung Electronics. «Η 2021 The Wall είναι η πιο εντυπωσιακή και ευέλικτη οθόνη μας, μέχρι στιγμής, που δίνει στις επιχειρήσεις τον πλήρη έλεγχο για να δημιουργήσουν το περιβάλλον που ονειρεύονται».

Ένας νέος επεξεργαστής Micro AI αναλύει και βελτιστοποιεί άμεσα κάθε καρέ του βίντεο για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Χρησιμοποιώντας έως και 16 διαφορετικά μοντέλα νευρωνικών δικτύων, το καθένα εκπαιδευμένο σε τεχνολογία αναβάθμισης και AI learning, ο επεξεργαστής Micro AI μπορεί να βελτιστοποιήσει την ποιότητα εικόνας για ανάλυση έως και 8K, βελτιώνοντας την αντίθεση και αφαιρώντας το θόρυβο.

Η τεχνολογία Black Seal της The Wall παρέχει τέλεια ομοιομορφία στην οθόνη, δημιουργώντας ένα απρόσκοπτο αποτέλεσμα, για καθαρότερα επίπεδα μαύρου με ενισχυμένο βάθος, που προσφέρει απαράμιλλη αντίθεση και άψογη λεπτομέρεια. Με μέγιστη φωτεινότητα 1.600 nits, η The Wall εξασφαλίζει καθαρές εικόνες που ξεχωρίζουν ακόμη και σε εσωτερικούς, πολύ φωτεινούς χώρους. Η τεχνολογία Ultra Chroma παράγει στενότερα μήκη κύματος RGB που δημιουργούν χρώματα, δύο φορές πιο ευκρινή1 και πιο ακριβή σε σύγκριση με τα συμβατικά LED μοντέλα. Κάθε LED είναι πλέον έως και 40% μικρότερο2, αυξάνοντας τον καθαρό μαύρο χώρο μεταξύ των pixel για βελτιωμένη ομοιομορφία χρώματος και υψηλότερη αντίθεση εικόνας.

Η 2021 The Wall είναι πιο εύκολο να εγκατασταθεί, χάρη στις νέες δυνατότητες ασύρματης σύνδεσης και στο σχεδιασμό χωρίς πλαίσια, με αποτέλεσμα το βάθος της οθόνης να είναι το μισό από το προηγούμενη έκδοση3. Με αρθρωτή τεχνολογία, το φετινό μοντέλο μπορεί να εγκατασταθεί με διάφορους τρόπους, για την επίτευξη κοιλότητας ή κυρτότητας, είτε από την οροφή ή κρεμαστή ή με κλίση τύπου L. Επιπλέον, με τη λειτουργία Factory Seam Adjustment, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα μιας ενιαίας προσαρμογής, χωρίς να χρειάζονται να ρυθμίζουν την κάθε μονάδα ξεχωριστά, εξοικονομώντας έτσι χρόνο.

Το μοντέλο του 2021 προσφέρει την πιο λεπτομερή εικόνα, μέχρι στιγμής, με την πρώτη ανάλυση 8K στη βιομηχανία, με ρυθμό ανανέωσης οθόνης 120Hz και λειτουργία αναπαραγωγής Simple 8K. Η The Wall μπορεί να διαμορφωθεί οριζόντια για ανάλυση έως και 16K με διάταξη4 15.360 x 2.160 pixel.

Η 2021 The Wall κυκλοφορεί με ενσωματωμένες λειτουργίες Micro HDR και Micro Motion, και δυνατότητα επεξεργασίας 20 bit για να παρέχει σταθερή ποιότητα εικόνας, κατάλληλη για εμπορικούς χώρους και ομαλή εμπειρία προβολής, ανεξαρτήτως της τοποθεσίας. Περιλαμβάνει, επίσης, τέσσερις οθόνες εικόνας δίπλα σε εικόνα (picture-by-picture - PBP), επιτρέποντας την ταυτόχρονη προβολή τεσσάρων διαφορετικών πηγών περιεχομένου, σε ανάλυση 4K. Η λειτουργία 4-PBP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικούς σκοπούς όπου απαιτούνται πολλές οθόνες.

Όλες οι λειτουργίες της 2021 The Wall παρέχονται με γνώμονα την ασφάλεια. Η TÜV Rheinland απένειμε την πιστοποίηση Eye Comfort για ελαχιστοποιημένες εκπομπές μπλε φωτός, ενώ η πιστοποίηση EMC Class B ελαχιστοποιεί τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα για ασφαλή εγκατάσταση σε οικιακούς χώρους.

1 Το αποτέλεσμα βασίζεται σε πρότυπα εσωτερικών δοκιμών έναντι των συμβατικών οθονών ψηφιακής σήμανσης LED της Samsung.

2 Σε σύγκριση με το μοντέλο του 2020.

3 Σε σύγκριση με το μοντέλο του 2020.

4 Για έναν κανονικό σχεδιασμό, υποστηρίζεται αναλογία 16:9, ανάλυση 8K (7.680 x 4.320).

