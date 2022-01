Γιατί η Take Two γοητεύτηκε από το mobile gaming

Φωτογραφία Αρχείου

Η συμφωνία εξαγοράς της Zynga από την Take Two Interactive δικαιώνει την απόφαση της διοίκησής της να εξειδικευθεί στα βιντεοπαιχνίδια που παίζονται σε κινητά τηλέφωνα. Ο βασικός στόχος της Take Two είναι να καλύψει, με την απορρόφηση της Zynga, την αδυναμία της στην παραγωγή παιχνιδιών για κινητά τηλέφωνα και να δημιουργήσει μία νέα επιχείρηση, δυνατή και στις κονσόλες και στο mobile gaming.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας για την εξαγορά της Zynga (ZNGA NASDAQ) από την Take Two Interactive Software (TTWO NASDAQ) έκανε αίσθηση στην αγορά, αφού δεν την περίμεναν ούτε οι επενδυτές, ούτε οι αναλυτές, ούτε οι ειδικοί της αγοράς βιντεοπαιχνιδιών. Η Take Two είναι μία από τις μεγάλες δυνάμεις στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών, κυρίως αυτών που παίζονται σε κονσόλες. Το πιο γνωστό παιχνίδι της είναι το Grand Theft Auto, ενώ αρκετά γνωστά είναι και άλλα όπως το Red Dead Redemption και το Bioshock.

Η Zynga, που έγινε γνωστή μέσα από το Farmville που παιζόταν στο Facebook, είναι ίσως η μεγαλύτερη δύναμη στα παιχνίδια που παίζονται σε κινητά τηλέφωνα. Τα παιχνίδια της διαφέρουν από αυτά των περισσότερων ανταγωνιστών της, αφού είναι πιο πολύ προσανατολισμένα στην ήρεμη διασκέδαση και δεν περιέχουν βία. Άλλα γνωστά της παιχνίδια είναι το Zynga Poker, το Words with Friends και το Empires and Puzzles. Όπως είχαμε δει τον Νοέμβριο του 2020, στην προσπάθειά της να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο και να αυξήσει την κερδοφορία της, είχε εξαγοράσει μία μεγάλη τουρκική εταιρεία με εξειδίκευση στα χαλαρά παιχνίδια για κινητά τηλέφωνα (Το μεγάλο στοίχημα της Zynga στην Κωνσταντινούπολη | Liberal Markets).

Οι μέτοχοί της δεν είχαν ενθουσιαστεί όμως, και τότε είχαμε υποθέσει πως θα άλλαζαν γνώμη μετά από μερικά τρίμηνα με θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Η μετοχή όμως δεν κατάφερε να κάνει πολλά πράγματα, και από την περιοχή των 9 με 10 δολαρίων εκείνης της περιόδου, έπεσε κοντά στα 6 στις αρχές του Ιανουαρίου, επηρεαζόμενη βέβαια και από το πολύ κακό κλίμα για τις περισσότερες μετοχές των τεχνολογικών εταιρειών (των κολοσσών εξαιρουμένων).

Η μεγάλη πτώση της μετοχής της Zynga και η σημαντική υστέρηση της Take Two στον τομέα των παιχνιδιών για κινητά τηλέφωνα (mobile gaming), ήταν μάλλον τα δύο βασικά στοιχεία που έφεραν κοντά τον Strauss Zelnick, διευθύνοντα σύμβουλο της Take Two, και τον Marc Pincus με τον Frank Gibeau, βασικό μέτοχο και διευθύνοντα σύμβουλο της Zynga αντίστοιχα.

Αυτή τη στιγμή, περίπου το 12% του κύκλου εργασιών της Take Two προέρχεται από το mobile gaming, ενώ μετά την εξαγορά θα ξεπεράσει το 50%. Από την άλλη, οι μέτοχοι της Zynga είδαν τη μετοχή τους να ανεβαίνει κατά περίπου 50%, αφού από τα 6 πλησίασε τα 9 δολάρια αμέσως μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς. Πέρα από τα προφανή, υπάρχουν και άλλα θετικά στοιχεία, τουλάχιστον σύμφωνα με τον Zelnick. Τα έξοδα θα μειωθούν κατά 100 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, ενώ εκτιμάται πως οι συνέργειες μεταξύ των δύο εταιρειών θα φέρουν επιπλέον 500 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσιο κύκλο εργασιών. Το νέο εταιρικό σχήμα θα πλησιάσει σε μέγεθος τις δύο μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες του χώρου, την Electronic Arts (EA NASDAQ) Activision Blizzard (ATVI NASDAQ).

Το μεγαλύτερο μέγεθος μπορεί να βοηθήσει τη νέα εταιρεία να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τις αλλαγές στο λειτουργικό σύστημα των τηλεφώνων της Apple, οι οποίες περιορίζουν τη δυνατότητα τρίτων μερών να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία των χρηστών των τηλεφώνων. Αυτοί οι περιορισμοί κάνουν πιο δύσκολη την προβολή «στοχευμένων» διαφημίσεων προς τους παίκτες, αφού τα τρίτα μέρη είναι συχνά οι διαφημιζόμενοι. Όσο μεγαλύτερη είναι μία επιχείρηση mobile gaming, τόσο πιο εύκολα μπορεί να μαζεύει η ίδια τα στοιχεία που διευκολύνουν την ετοιμασία και προβολή τέτοιου τύπου διαφημίσεων και να ξεπερνά τις δυσκολίες που έχει δημιουργήσει η Apple.

Αυτά είναι λίγο πολύ τα επιχειρήματα των υποστηρικτών αυτής της εξαγοράς. Οι επιφυλακτικοί θεωρούν πως κάποιες από τις εκτιμήσεις είναι υπεραισιόδοξες. Δεν είναι καθόλου βέβαιοι πως η συνεργασία μεταξύ των διοικητικών στελεχών και (ιδιαίτερα) των δημιουργικών τμημάτων των δύο εταιρειών θα είναι αρμονική. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν πως η αναπόφευκτη αναταραχή που θα επικρατήσει για αρκετούς μήνες θα δώσει την ευκαιρία σε ανταγωνίστριες εταιρείες να «κλέψουν» κάποια από τα ικανότερα στελέχη της Zynga και να αποδυναμώσουν το δημιουργικό τμήμα της. Μεγάλος προβληματισμός υπάρχει και σε πολλούς επενδυτές και αναλυτές σχετικά με το τίμημα της εξαγοράς, η οποία θα κοστίσει στους μετόχους της Take Two πάνω από 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία θα καταβάλλει 3,5 δολάρια σε μετρητά για κάθε μετοχή της Zynga, και θα προσφέρει στους μετόχους της Zynga και νέες μετοχές της Take Two.

Τη στιγμή που έγινε η ανακοίνωση, η αξία των μετρητών και των νέων μετοχών που θα λάβουν οι μέτοχοι της Zynga αντιστοιχούσε σε 9,86 δολάρια ανά μετοχή της Zynga, η οποία, όπως προείπαμε, είχε κλείσει την αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση στα 6 δολάρια. Το υψηλό τίμημα, που κάνει την εξαγορά τη μεγαλύτερη μεταξύ εταιρειών αυτού του κλάδου, αλλά και το μεγάλο υπερτίμημα σε σχέση με την προηγούμενη αξία της μετοχής της Zynga, ενόχλησε πολλούς μετόχους της Take Two, οι οποίοι πούλησαν επιθετικά και οδήγησαν τη μετοχή της από τα 164 στα 140 δολάρια, μειώνοντας και την αξία του τιμήματος για τους μετόχους της Zynga, η μετοχή της οποίας δεν κατάφερε να πλησιάσει καθόλου τα 9,86 δολάρια και ισορρόπησε κοντά στα 8,5. Αυτό βέβαια δεν θα στενοχώρησε όσους είχαν αγοράσει την προηγούμενη μέρα στα 6 δολάρια.

Σύντομα άρχισαν να έρχονται και οι απόψεις των αναλυτών. Εντύπωση έκανε η αρνητική αντίδραση του αναλυτή της πολύ γνωστής και σοβαρής εταιρείας αναλύσεων Moffett Nathanson, ο οποίος υποβάθμισε αμέσως την Take Two, υποστηρίζοντας πως η εξαγορά συνιστά μία απότομη αλλαγή στρατηγικής με αυξημένο ρίσκο. Σταδιακά άρχισαν να έρχονται πιο θετικές απόψεις άλλων αναλυτών όπως αυτών της Key Banc, της MKM Partners και της Oppenheimer, οι οποίοι επικρότησαν την κίνηση της Take Two και εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Για τους μετόχους της Zynga που θα αποφασίσουν να αρπάξουν την ευκαιρία και να πουλήσουν , η εξαγορά έχει πετύχει ήδη, αφού θα πουλήσουν σε τιμή πολύ ψηλότερη από αυτή των προηγούμενων εβδομάδων. Για όσους όμως αποφασίσουν να μείνουν, και κυρίως για τους μετόχους της Take Two, θα χρειαστεί λίγη υπομονή μέχρι την τελική ετυμηγορία. Επιτυχία θα πρέπει να θεωρηθεί αν σε μερικούς μήνες από τώρα, και όταν θα έχει ολοκληρωθεί η εξαγορά, η χρηματιστηριακή αξία της νέας επιχείρησης είναι αρκετά μεγαλύτερη από το τωρινό άθροισμα των αξιών των δύο ξεχωριστών εταιρειών, το οποίο είναι κοντά στα 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, οι μέτοχοι θα θεωρήσουν την εξαγορά μία αποτυχημένη κίνηση, ανεξάρτητα από το πόσο δημοφιλή θα είναι τα παιχνίδια και από το μερίδιο αγοράς της εταιρείας.