Γιάννης Δοξαράς (Warply CEO & Founder): Ο Έλληνας επιχειρηματίας που «εξάγει» καινοτομία σε όλο τον κόσμο

Η Warply ξεκίνησε το 2012 εστιάζοντας στον ανερχόμενο τότε κλάδο των push notifications και καμπανιών σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Γρήγορα εξελίχτηκε σε omni-channel πλατφόρμα που συνδέει τον χρήστη σε όλα τα περιβάλλοντα (ψηφιακό, φυσικό) και προσφέρει υπηρεσίες για loyalty, personalization, digital payments, gamification με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Η βαθιά εμπειρία στο mobile, το πάθος για καινοτομία, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και η μεγάλη πλέον τεχνογνωσία που διαθέτει, είναι τα χαρακτηριστικά που ανέδειξαν την εταιρεία Warply ως ηγέτιδα, σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό κλάδο διεθνώς. Φέτος απέσπασε 2 σημαντικές διακρίσεις συγχρόνως, αυτή του “Loyalty Agency of the Year” και του “Mobile Agency of The Year” ενώ στα e-volution Awards 2021 απέσπασε 11 συνολικά βραβεία, ανάμεσα τους και ένα Platinum.

CEO και ιδρυτής της εταιρείας είναι ο Γιάννης Δοξαράς, ο Έλληνας επιχειρηματίας που - όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν όσοι τον γνωρίζουν - ξεχωρίζει για την ευφυΐα του και την διορατικότητα του ως προς τις εξελίξεις στον ψηφιακό κόσμο. Στα 38 του χρόνια έχει επιτύχει να εδραιώσει τη Warply ως ηγέτιδα εταιρεία loyalty παγκοσμίως, που «τρέχει» με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, «εξάγοντας» καινοτομία σε όλο τον κόσμο.

Συνέντευξη στην Αντιόπη Σχοινά

- Η Warply αποτελεί μια από τις κορυφαίες εταιρείες στα προγράμματα επιβράβευσης και τις ψηφιακές πληρωμές στον κόσμο – πείτε μας, ποιο το συστατικό για να φτάσετε σε αυτή την ηγετική θέση;

Η Warply σήμερα προσφέρει 3 βασικά στοιχεία που στο σύνολο τους τοποθετούν την εταιρεία ηγέτιδα στο χώρο του loyalty αλλά και στις ψηφιακές πληρωμές όπου πλέον έχουμε πολλές πρωτοποριακές λύσεις. Η Warply διαθέτει την AI loyalty πλατφόρμα Warply Engage η οποία καλύπτει όλες τις σύγχρονες ανάγκες ενός loyalty και CRM προγράμματος, με πολλές έξτρα υπηρεσίες ενσωματωμένες. Η διαφοροποίηση από λύσεις του ανταγωνισμού εστιάζεται στο γεγονός ότι στη Warply όλα τα δεδομένα του πελάτη βρίσκονται σε μια πλατφόρμα, με συνέπεια την άμεση λήψη αποφάσεων και εκτέλεσης ενεργειών μάρκετινγκ είτε αυτές αποστέλλονται στην υφιστάμενη πελατειακή βάση (email, PUSH, SMS), είτε σε media (fb, google). Επίσης, ειδοποιός διαφορά αποτελούν και οι υφιστάμενες διασυνδέσεις της Warply με ταμειακά συστήματα για την αποδοχή ηλεκτρονικών πληρωμών και εξαργύρωση προνομίων (δωροκάρτες, αξιακά κουπόνια κτλ.)

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι η μεγάλη τεχνογνωσία μας και το μίγμα συμβουλευτικής και προϊόντος που προσφέρουμε, που αποτελεί και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρίας μας, καθώς ειδικευόμαστε σε managed service επιχειρηματικά μοντέλα.

Τα προγράμματα που αναπτύσσουμε και λειτουργούμε είναι πολυετή και η σχέση μας με τους πελάτες μας στρατηγική.

Και βέβαια το τρίτο στοιχείο είναι αυτό του mobile –Πρόκειται για ένα κανάλι που αλλάζει όλη την εμπειρία χρήστη και συνδέει τον φυσικό κόσμο με τον ψηφιακό ενώ είναι ελάχιστες οι εταιρείες παγκοσμίως που να έχουν τόσο βαθιά γνώση του mobile, συνδυαστικά με προγράμματα CRM & Customer engagement, όσο έχουμε εμείς.

- Σήμερα ποια είναι η παρουσία της Warply στις αγορές του εξωτερικού;

Ξεκινήσαμε με ένα πρωτοποριακό προϊόν και από την αρχή εστιάσαμε στην παγκόσμια αγορά - σε κάποια ωριμότερα του Ελληνικού επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Επενδύσαμε πολλά δοκιμάζοντας και απορρίπτοντας στρατηγικές και γεωγραφίες, σταδιακά καταφέραμε την επέκταση και εδραίωση σε μερικές από τις πιο ανταγωνιστικές γεωγραφίες του πλανήτη όπως την Μέση Ανατολή και την λατινική Αμερική.

Σήμερα βρισκόμαστε στην εξαιρετική θέση αυτή η ευρεία παρουσία και οι διεθνείς συνεργασίες να δρουν ως επιταχυντής της ανάπτυξής μας η οποία παρεμπιπτόντως το 2020 ήρθε σε ποσοστό άνω του 70% από υφιστάμενους πελάτες. Το γεγονός αυτό από μόνο του επιβεβαιώνει το μοντέλο σχέσης που χτίζουμε με τους συνεργάτες μας, το οποίο είναι βασισμένο στη διαρκή παροχή υπεραξίας και συνέπειας από μέρους μας. Για κάθε δολάριο επένδυσης από συνεργάτες κατά μέσο όρο επιστρέφουμε πίσω πάνω από τρία (3), σε ορίζονται πενταετίας, είτε μέσω της αύξησης των πωλήσεων ανά καταναλωτή (share of wallet), είτε από τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών πώλησης (cost optimization).

Απολαμβάνουμε την αποδοχή από πολυεθνικές εταιρίες ηγέτες στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών και των τραπεζοασφαλιστικών υπηρεσιών, με τη χαρακτηριστικό της λειτουργίας μας την αποφασιστικότητα (doer attitude) και την τάχιστη εκτέλεση επιχειρηματικών σχεδίων (warp speed in execution).

- Αυτή η ταχύτητα λήψης αποφάσεων που μας περιγράφετε πως συντέλεσε στην επιχειρηματική σας απόδοση κατά τη διάρκεια της πανδημίας;

Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου είχα μια έμφυτη περιέργεια η οποία πάντα αποτελούσε την κινητήριο δύναμη των εξερευνήσεων μου στον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό στίβο. Αυτή τη φιλοσοφία προσπάθησα να περάσω και στην κουλτούρα όλης της εταιρείας, κάτι που νομίζω αποτελεί πλέον κινητήρια δύναμη της Warply. Με εξαιρετικούς στο είδος τους συνεργάτες, όλοι μαζί αναζητούμε τεχνολογικές λύσεις σε απαιτητικά ζητούμενα με μεγάλο αποτύπωμα στην κοινωνία και τον άνθρωπο. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι οι αποφάσεις που λαμβάνουμε κατά την υλοποίηση κάθε έργου στηρίζονται σε προηγούμενη εμπειρία αθροιστικά δεκαετιών σε αντίστοιχα έργα.

Με την ολοκλήρωση της χρονιάς, φέτος – εν μέσω πανδημίας - καταγράψαμε 120% αύξηση του τζίρου και 290% αύξηση της κερδοφορίας, ενώ υπήρχε εκθετική αύξηση (>320%) του συνολικού αριθμού των καταναλωτών που λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα επιβράβευσης που τρέχουμε ανά την υφήλιο. Τέλος οι συναλλαγές που εκκαθαρίζονται είτε απευθείας από εμάς είτε μέσω τρίτων πυλών πληρωμών (payment gateways), ξεπερνούν τα δέκα δισεκατομμύρια ευρώ.

- Το 2020 ήταν για όλους μας μια χρονιά αναθεώρησης πολλών δεδομένων στην επαγγελματική και προσωπική ζωή. Πως βιώσατε εσείς τη χρονιά που πέρασε;

Το 2020 για τους περισσότερους από εμάς θεωρώ ότι ήταν μια χρονιά επαναπροσδιορισμού σε πολλά επίπεδα. Αφενός βιώσαμε τον πραγματικό κίνδυνο και την αβεβαιότητα για τον τρόπο ζωής μας, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ο θρίαμβος της επιστήμης.

Στον δικό μας τομέα ζήσαμε επίσης την τεχνολογία ως αρωγό στην αντιμετώπιση της πανδημίας σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησής μας. Ενδεικτικά αναφέρω για την εγχώρια αγορά τις πρωτοβουλίες της Warply για τη στήριξη μιας ασφαλιστικής τουριστικής εμπειρίας με το Visit Greece app και τη συνεργασία με τον ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού, αλλά και την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά το άνοιγμα με της προσπάθειες του e-katanalotis με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Από την αρχή της πανδημίας πήρα τη στρατηγική απόφαση να δώσουμε έμφαση και στην εγχώρια ανάπτυξη, επιλέγοντας να στηρίξουμε την σημαντικότατη προσπάθεια που γίνεται από την παρούσα κυβέρνηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας σε τομείς όπως το τουρισμός, η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι εξαγωγές και η απασχόληση.

- Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους είδαμε μια ραγδαία ψηφιοποίηση υπηρεσιών και συμπεριφορών. Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για την περεταίρω ανάπτυξη της ελληνική αγορά πληροφορικής και τεχνολογιών;

H Ελληνική αγορά αρχίζει να δείχνει σημάδια ωριμότητας, κυρίως λόγω της πανδημίας η οποία επιτάχυνε πολλά προγράμματα ψηφιοποίησης, μετάβαλε βίαια τις καταναλωτικές συμπεριφορές και προσφέρει πια υπεραξίες που όλες οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται.

Το 2021 θα παρατηρήσουμε μια περεταίρω συγκέντρωση (consolidation), κυρίως στο κομμάτι των υπηρεσιών πληροφορικής, η οποία θα δώσει τη θέση της σε νέες εταιρικές δομές, ικανές να παραδώσουν τα έργα του ταμείου ανάκαμψης και της βίβλου ψηφιακού μετασχηματισμού.

- Μιας και αναφερθήκατε στην συγκέντρωση και στις οικονομίες κλίμακας, ποια είναι η στρατηγική της Warply σε αυτά τα δεδομένα;

Στη Warply μόλις πέρυσι ολοκληρώσαμε ένα επενδυτικό πλάνο τριετίας που ξεπέρασε το ενάμιση εκατομμύριο ευρώ, σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, με προεξάρχουσα την αναβάθμιση του βασικού μας προϊόντος, της πλατφόρμας Warply Engage AI 4.0.

Για την περίοδο 2021-2023 έχουμε σχεδιάσει και ξεκινάμε να εκτελούμε ένα πλάνο για την επανεπένδυση της ρευστότητάς που έχουμε διαθέσιμη, κυρίως με τη μορφή εξαγορών στις αγορές που έχουμε προεξοφλήσει σημαντική αύξηση την επόμενη πενταετία. Σκοπός μας είναι η εδραίωση ως ηγέτη, η προσέλκυση έμπειρου στελεχιακού δυναμικού και περαιτέρω ανάπτυξη σε νέες αγορές που ήδη μελετάμε.

Θα συνεχίσουμε λοιπόν να επικεντρωνόμαστε σε έργα υψηλού αποτυπώματος στρέφοντας το ενδιαφέρον μας σε περιοχές του πλανήτη όπου μπορούμε να επιφέρουμε τη μεγαλύτερη αλλαγή στην καθημερινότητα. Τελευταίο παράδειγμα μια πρόσφατη συνεργασία για την διαχείρισης της εμβολιαστικής διαδικασίας και των χορηγήσεων εμβολίων μέσω κινήτρων στην υποσαχάρια Αφρική, σε μια περιοχή όπου η πρόσβαση στο εμβόλιο είναι ακόμα αβέβαιη.