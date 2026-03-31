Ζελένσκι: Θα ζητήσουμε από τις ΗΠΑ να μεταφέρουν στη Ρωσία πρόταση κατάπαυσης του πυρός σε ενεργειακές υποδομές

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι σχεδιάζει να έχει συνομιλίες μέσω τηλεδιάσκεψης με τους διαπραγματευτές των ΗΠΑ την Τετάρτη, κατά την διάρκεια των οποίων όπως είπε θα ζητήσει από την Ουάσιγκτον να διαβιβάσουν στη Ρωσία την πρόταση του Κιέβου για κατάπαυση του πυρός στις επιθέσεις κατά ενεργειακών στόχων.

Ο Ζελένσκι είπε σήμερα κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης για τη σφαγή στην Μπούτσα ότι αν η Μόσχα δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, η Ουκρανία θα συνεχίσει να απαντά στους βομβαρδισμούς της Ρωσίας με δικά της πλήγματα.

When the whole world learned about Bucha. About Ukrainians butchered in the streets of Bucha by Russian occupiers. About our people tortured in basements. About those shot on the roads. About adults and children whose bodies were found in graves in Bucha. Everyone saw the horror… pic.twitter.com/6zv95ylSMf — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 31, 2026

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία για συνομιλίες με αρκετές χώρες χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζεται ότι, αεροπορικές επιδρομές του ρωσικού στρατού σε περιφέρειες στο βόρειο και στο κεντρικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δυο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι κάπου τριάντα, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι το βράδυ.

Κοντά στην πόλη Πολτάβα, συντρίμμια μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος που καταρρίφθηκε σκότωσαν έναν άνθρωπο, τραυμάτισαν άλλους τρεις και προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικία, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Βιτάλι Ντιακίνβιτς.

Επιδρομές μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυρά πυροβολικού σκότωσαν 65χρονο στη γειτονική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, κοντά στη Νικόπολη, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Γκάνζα, προσθέτοντας ότι άλλοι δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη και 12 στην περιφέρεια συνολικά.

Δυο ρωσικές βόμβες «ολίσθησης» έπληξαν κοινότητα στην περιφέρεια Σούμι (βόρεια), που γειτονεύει με τη Ρωσία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους 6χρονο κορίτσι, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ, προσθέτοντας πως δεκαπέντε σπίτια και οχήματα υπέστησαν ζημιές.