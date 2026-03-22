Ζελένσκι: Να συνεχιστεί η πίεση των κυρώσεων προς τη Ρωσία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τους συμμάχους να διατηρήσουν την πίεση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εν όψει της δεύτερης ημέρας των συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και των ΗΠΑ σχετικά με τους τρόπους τερματισμού του πολέμου που διαρκεί τέσσερα χρόνια.

Οι Ρώσοι εκπρόσωποι δεν παρευρέθηκαν στις τελευταίες συνομιλίες, οι οποίες ξεκίνησαν στη Φλόριντα το Σάββατο. Αρχικά αναμενόταν να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στο Αμπού Ντάμπι.

Η αμερικανική ομάδα ηγείται από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος δήλωσε το Σάββατο ότι οι συνομιλίες πρέπει να συνεχιστούν εάν πρόκειται να επιτευχθεί συμφωνία, ζήτησε την Κυριακή την ανάληψη σκληρότερων μέτρων κατά του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας και την στέρηση των εσόδων από το πετρέλαιο από τη Μόσχα.

«Τα έσοδα δίνουν στη Ρωσία μια αίσθηση ατιμωρησίας και τη δυνατότητα να συνεχίσει τον πόλεμο. Γι' αυτό πρέπει να συνεχιστεί η πίεση και οι κυρώσεις πρέπει να λειτουργήσουν», δήλωσε ο Ζελένσκι στις X.

«Ο σκιώδης στόλος της Ρωσίας δεν πρέπει να αισθάνεται ασφαλής στα ευρωπαϊκά ύδατα ή οπουδήποτε αλλού. Τα δεξαμενόπλοια που εξυπηρετούν τον πολεμικό προϋπολογισμό μπορούν και πρέπει να σταματηθούν και να μπλοκαριστούν, όχι απλώς να αφεθούν να φύγουν», πρόσθεσε.