Ζελένσκι: Η Ρωσία θέλει να εγκαταστήσει υποδομές για έλεγχο drones σε Λευκορωσία και Ουκρανία

Τέσσερεις επίγειους σταθμούς ελέγχου για μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας θέλει να εγκαταστήσει η Ρωσία στη Λευκορωσία όπως και έναν άγνωστο αριθμό τέτοιων βάσεων σε «κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη». Στόχος, να φτάσουν αυτά σε ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του ανατολικού μισού της Γαλλίας, όπως αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τη Ρωσία, επικαλούμενος πληροφορίες από τις ουκρανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με το Κίεβο, αυτές οι εγκαταστάσεις θα επιτρέψουν στη Μόσχα να ενισχύσει τις δυνατότητές της για επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας, με την υποστήριξη του συμμάχου της στη Λευκορωσία και των κατεχόμενων εδαφών στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν αποκάλυψε ακριβείς ημερομηνίες ή τοποθεσίες στη Λευκορωσία, ούτε τα συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θα υποστηρίζουν αυτοί οι σταθμοί.

Η ανάπτυξη τέτοιων υποδομών θα μπορούσε να επεκτείνει την εμβέλεια των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη δυτική Ευρώπη και έτσι να στοχεύσει περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Η εμβέλεια των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed, που αναπτύχθηκαν αρχικά από το Ιράν και στη συνέχεια κατασκευάστηκαν μαζικά από τη Ρωσία, εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 1.800 και 2.600 χιλιομέτρων και θα επέτρεπε στη Μόσχα να φτάσει σε μέρος της ανατολικής Γαλλίας από τη Λευκορωσία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος προειδοποιεί εδώ και μήνες για την αυξημένη εμπλοκή του Μινσκ στον ουκρανικό πόλεμο, έδωσε εντολή στον επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας να μοιραστεί αυτές τις πληροφορίες με τους συμμάχους της Ουκρανίας.

«Έδωσα εντολή στον Όλεγκ Ιβασένκο να ενημερώσει τους εταίρους μας και τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τα δεδομένα που μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε», ανακοίνωσε ο αρχηγός του Ουκρανού κράτους στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).