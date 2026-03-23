Ζελένσκι: Η Ρωσία σχεδιάζει νέο μπαράζ αεροπορικών πληγμάτων, είναι θέμα ωρών (vid)

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν πως οι ρωσικές δυνάμεις σχεδιάζουν νέο μπαράζ αεροπορικών πληγμάτων στη χώρα.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα, ο Ζελένσκι ανέφερε πως το νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων ενδεχομένως να είναι ζήτημα ωρών. «Παρακαλώ, δώστε προσοχή στις σημερινές προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιθέσεις. Οι πληροφορίες δείχνουν ότι η Ρωσία προετοιμάζει μπαράζ πληγμάτων», τόνισε.

There is growing evidence that the Russians continue to provide the Iranian regime with intelligence support. This is clearly destructive activity, and it must be stopped, as it only leads to further destabilization. All decent states are interested in guaranteeing security and… pic.twitter.com/tg1WwPnb6n — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 23, 2026

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κιέβου, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες. Στο στόχαστρο έχουν βρεθεί κατ’ επανάληψη ενεργειακές υποδομές.

Παράλληλα, έκανε λόγο ξανά για τη βοήθεια που παρέχει η Ρωσία στο καθεστώς του Ιράν, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μία «καταστροφική δραστηριότητα και πρέπει να σταματήσει, καθώς οδηγεί μόνο σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση».

Τόνισε δε ότι «βοηθώντας το ιρανικό καθεστώς να παραμείνει στην επιφάνεια και να επιτίθεται με μεγαλύτερη ακρίβεια, η Ρωσία ουσιαστικά παρατείνει τον πόλεμο. Πρέπει να υπάρξει απάντηση».

