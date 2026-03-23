Ζελένσκι: Η Ρωσία σχεδιάζει νέο μπαράζ αεροπορικών πληγμάτων, είναι θέμα ωρών (vid)
Suzanne Plunkett, Pool Photo via AP
23/03/2026 • 22:44
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν πως οι ρωσικές δυνάμεις σχεδιάζουν νέο μπαράζ αεροπορικών πληγμάτων στη χώρα.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα, ο Ζελένσκι ανέφερε πως το νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων ενδεχομένως να είναι ζήτημα ωρών. «Παρακαλώ, δώστε προσοχή στις σημερινές προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιθέσεις. Οι πληροφορίες δείχνουν ότι η Ρωσία προετοιμάζει μπαράζ πληγμάτων», τόνισε.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κιέβου, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες. Στο στόχαστρο έχουν βρεθεί κατ’ επανάληψη ενεργειακές υποδομές.

Παράλληλα, έκανε λόγο ξανά για τη βοήθεια που παρέχει η Ρωσία στο καθεστώς του Ιράν, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μία «καταστροφική δραστηριότητα και πρέπει να σταματήσει, καθώς οδηγεί μόνο σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση».

Τόνισε δε ότι «βοηθώντας το ιρανικό καθεστώς να παραμείνει στην επιφάνεια και να επιτίθεται με μεγαλύτερη ακρίβεια, η Ρωσία ουσιαστικά παρατείνει τον πόλεμο. Πρέπει να υπάρξει απάντηση».
 

