Ζελένσκι: Απεσταλμένοι του Κιέβου και Αμερικανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν το Σάββατο στις ΗΠΑ

Απεσταλμένοι του Κιέβου αναμένεται να συναντηθούν το Σάββατο στις ΗΠΑ με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές με στόχο την επανεκκίνηση της διπλωματικής διαδικασίας που στοχεύει στον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η ουκρανική ομάδα, ιδίως το πολιτικό μέρος της ομάδας, βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν. Αναμένουμε μία συνάντηση στις ΗΠΑ αυτό το Σάββατο», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στο καθημερινό του βιντεοσκοπημένο διάγγελμα, εκτιμώντας πως είναι «καιρός να μπει ένα τέλος» στην «παύση» των διαπραγματεύσεων, που είχαν διακοπεί μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας πως «θα κάνουμε τα πάντα ώστε οι συνομιλίες να μπορούν να είναι πραγματικά ουσιαστικές».

Ζελένσκι: Ζωτικής σημασίας για την Ουκρανία το πακέτο βοήθειας 90 δισ. ευρώ από την ΕΕ

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι ζωτικής σημασίας για το Κίεβο ένα πακέτο βοήθειας ύψους 90 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο επί του παρόντος έχει μπλοκαριστεί από την Ουγγαρία, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει μια «πολύ δύσκολη» κατάσταση εν μέσω της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Σε δηλώσεις του προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πρόσθεσε ότι η Ουκρανία συνεργάζεται παραγωγικά με την ΕΕ για την αποκατάσταση του πετρελαιαγωγού «Druzhba» που υπέστη ζημιές από τη Ρωσία, και ότι έχει λάβει μηνύματα από τις ΗΠΑ ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία ενδέχεται να ξαναρχίσουν σύντομα.