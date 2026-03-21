ΥΠΕΘΑ Βρετανίας: Δεν επιβεβαιώνουμε ούτε διαψεύδουμε αναφορές για επίθεση στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία

Το υπουργείο Άμυνας Ηνωμένου Βασιλείου δεν επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει τις πληροφορίες ότι το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους προς τη αμερικανο-βρετανική στρατιωτική βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία.

Σε ανακοίνωση που δόθηκε πριν από λίγο, εκπρόσωπος του ΥΠΕΘΑ δήλωσε: «Οι απερίσκεπτες επιθέσεις του Ιράν, η απειλή για την περιοχή και ο έλεγχος της Στενωπού του Χορμούζ, αποτελούν κίνδυνο για τα βρετανικά συμφέροντα και τους συμμάχους μας.

Τα αεροσκάφη της RAF και άλλα στρατιωτικά μέσα του Ηνωμένου Βασιλείου συνεχίζουν να προστατεύουν το προσωπικό μας στην περιοχή.

Αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για συγκεκριμένες και περιορισμένες αμυντικές επιχειρήσεις».

Νωρίτερα, όταν ζητήθηκαν σχόλια για τις αναφορές των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, το Πεντάγωνο απάντησε ότι «δεν έχει τίποτα να προσφέρει».