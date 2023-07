Ύμνοι των τουρκικών μέσων για την «διαπραματευτική επιτυχία» του Ερντογάν στο Βίλνιους

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενώ έκανε πίσω από την πάγια αντίθεση του για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ εξαιτίας των «καλών σχέσεων της χώρας με την τρομοκρατία», βρίσκεται στο επίκεντρο διθυραμβικών σχολίων από τον τουρκικό Τύπο.

Συγκεκριμένα, οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες με πηχυαίους τίτλους υμνούν ως απολύτως επιτυχημένη την διαπραγματευτική στρατηγική του.

«Η Τουρκία πήρε αυτό που ήθελε», «Το μήνυμα του Ερντογάν σε ΝΑΤΟ-ΕΕ που άλλαξε το παιχνίδι» και «Ερντογάν ο ήρωας της Συνόδου Κορυφής», είναι μερικοί από τους τίτλους.

Turkish President Erdoğan has ended his longstanding opposition to Sweden's NATO bid.

Pro-government media are celebrating his bargaining strategy as a success:

"Turkey got what it wanted"

"Erdoğan's game-changing message to NATO, EU"

"Erdoğan is the hero of the summit" pic.twitter.com/HRC3cYgEJh