Τσεχία: Αγρότες κατεβαίνουν με τρακτέρ στο κέντρο της Πράγας (vids)

Στις κινητοποιήσεις εναντίον του υψηλού ενεργειακού κόστους, της ασφυκτικής γραφειοκρατίας και της Πράσινης Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχαν εκατοντάδες Τσέχοι αγρότες οι οποίοι κατέβηκαν με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της Πράγας, τη Δευτέρα (19/2), διαταράσσοντας την κυκλοφορία έξω από το υπουργείο Γεωργίας.

Η κινητοποίηση των αγροτών στην Τσεχία γίνεται στο ευρύτερο πλαίσιο κινητοποιήσεων αγροτών σε όλη την Ευρώπη, περιλαμβανομένων εκείνων στην Πολωνία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία, για να διαμαρτυρηθούν για τις χαμηλές τιμές και το υψηλό κόστος, τις φθηνές εισαγωγές και τους περιορισμούς που θέτει η ΕΕ λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με το Reuters, οι Τσέχοι αγρότες σχεδιάζουν να κατέβουν και αυτοί σε κινητοποιήσεις αυτή την εβδομάδα, αν και μεγάλες αγροτικές ενώσεις έχουν αποστασιοποιηθεί από τη σημερινή ενέργεια, κατά την οποία τρακτέρ απέκλεισαν μία λωρίδα μιας κύριας οδικής αρτηρίας στην Πράγα, επιβραδύνοντας αλλά χωρίς να αποκλείσουν πλήρως την κυκλοφορία.

Farmers in the #Czech Republic are in protest against the government for its inaction on the bad situation of agriculture. More than 500 farm viehcles arrived in #Prague on Monday and farmers have sealed off the roads leading to the Agricultural Ministry. pic.twitter.com/clwZx1XsJe